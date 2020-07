Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","shortLead":"Észak-Korea szerint csak Amerikának lenne hasznos a találkozó.","id":"20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=88e5ff50-5cff-48fa-b5fd-03e42b1cd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cdf6dc7-02e4-4fc5-906c-14fc83194c33","keywords":null,"link":"/vilag/20200710_Kim_Dzsong_Un_Donald_Trump_Eszak_Korea_talalkozo","timestamp":"2020. július. 10. 05:26","title":"Kim Dzsong Un üdvözli Trumpot, de nem akar találkozni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig eredménytelenül.","shortLead":"Eltűnt Pak Von Szun, Szöul polgármestere. Eltűnését a lánya jelentette, a városvezetőt 150 rendőr keresi, eddig...","id":"20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22c2aa46-de06-472c-8885-440f483bf5d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90fa57c2-73db-4892-a4fe-59a831cfa2b8","keywords":null,"link":"/elet/20200709_szoul_polgarmester_rendorseg_eltunt","timestamp":"2020. július. 09. 13:47","title":"Eltűnt Szöul polgármestere, nagy erőkkel keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","shortLead":"Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megyében járőröznek majd velük a határon. ","id":"20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10f9b1ca-2f5d-4af2-8c84-fb26e8d76a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"942ab889-f4c6-4bc9-bc66-352f22e8ad6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_Luxus_Land_Rovereket_kaptak_a_magyar_rendorok","timestamp":"2020. július. 10. 12:37","title":"Luxus Land Rovereket kaptak a magyar rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","shortLead":"892 millió a Black Friday-reklámok miatt.","id":"20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7c15352-6a2e-42d5-b947-ebb2c163de91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da8b231-ca94-40a3-a1b8-ae006d2a050b","keywords":null,"link":"/kkv/20200710_Majdnem_egymilliardra_buntette_a_GVH_az_Alzahut","timestamp":"2020. július. 10. 07:58","title":"Majdnem egymilliárdra büntette a GVH az Alza.hu-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból kivehetik a töltőt és a fülhallgatót is.","shortLead":"Egy elemző szerint annak ellenére emelheti az iPhone 12 árát az iPhone 11-énél is magasabbra az Apple, hogy a dobozból...","id":"20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4052848b-8e43-4d43-a6ad-074b66d203f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8847c9fa-0a2d-49a7-917c-93e404ac5660","keywords":null,"link":"/tudomany/20200709_apple_iphone_12_ara_kalkulacio_jeff_pu_elemzes","timestamp":"2020. július. 09. 16:03","title":"Az iPhone 12 még fülhallgató és mobiltöltő nélkül is drágább lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash Bandicoot játékot.","shortLead":"A jelek szerint már nagyon közel áll ahhoz az Activision mobilos részlege, hogy kiadjon egy mobilokra készült Crash...","id":"20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69e1e66-b8a6-44c2-b1f1-98edb41595d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c27426f-9dd0-4956-9cad-d716dc89f450","keywords":null,"link":"/tudomany/20200710_crash_bandicoot_on_the_run_mobilos_jatek_elozetes_video","timestamp":"2020. július. 10. 09:33","title":"Megjött az első videó: ilyen lesz az egyik legjobb playstationös játék mobilos változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","shortLead":"A V8-as gázolajos erőforrás nyomatéka még a legsportosabb S8-ban lévő benzinmotorét is meghaladja. ","id":"20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38a17c5f-9540-4600-9de3-1c8f28d30b27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24733f73-f7fb-40eb-8431-a58f48813237","keywords":null,"link":"/cegauto/20200710_435_loeros_dizelmotor_az_audi_a8ban","timestamp":"2020. július. 10. 06:41","title":"Csúcs gázolajos: 435 lóerős dízelmotor az Audi A8-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"elet","description":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már a Fidesz is ráfordult az ügyre, a bíróságot szapulva. Felvetődik a kérdés, miben segíthet neki a fellebbezés? És mi van, ha például az USA kikérné Kaletát?","shortLead":"Mind nagyobb a felháborodás a volt nagykövet felfüggesztett börtön- és 540 ezer forintos pénzbüntetése miatt, már...","id":"20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9416ed01-0865-4c54-b450-a72a47cfa837&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e93901-3773-4aa0-9f00-e3f2d68bd0c7","keywords":null,"link":"/elet/20200709_Kaleta_negy_ev_mulva_tiszta_erkolcsi_bizonyitvanyt_kap","timestamp":"2020. július. 09. 14:18","title":"Ha semmi sem változik, Kaleta négy év múlva tiszta erkölcsi bizonyítványt kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]