[{"available":true,"c_guid":"e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8575302-e501-44ec-b622-64851c9799ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e60d28-3d62-498e-a86d-1996169155d6","keywords":null,"link":"/elet/20200712_Kis_panda_erkezett_az_Allatkertbe","timestamp":"2020. július. 12. 18:32","title":"Kis panda érkezett a Fővárosi Állatkertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","shortLead":"A vulkáni hamu kis híján tönkretette a látását a Ríviai Geraltot alakító színésznek.","id":"20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af9eeedc-fafb-4690-a01b-fe0630a536ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cf831b8-a88e-4e15-ac92-f13923619e9d","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Vajak_Henry_Cavill_szem","timestamp":"2020. július. 12. 13:59","title":"Kis híján megvakult a Vaják forgatásán Henry Cavill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki arról, hogy a baloldalon, vagy a jobboldalon lévő állat feje látszik-e a képen. Ön szerint?","shortLead":"Különleges képet készített két zebráról egy indiai fotós, Sarosh Lodi. A képpel csak egy baj van, hatalmas vita tört ki...","id":"20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77d958be-db10-428e-af17-45dda7865a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc6aa24-6b01-476e-bbc9-7c9effdcd997","keywords":null,"link":"/kultura/20200712_Meg_tudja_mondani_melyik_zebra_nez_a_kameraba","timestamp":"2020. július. 12. 18:37","title":"Meg tudja mondani, melyik zebra néz a kamerába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","shortLead":"A börtönök 113 százalékos túlzsúfoltságát 95 százalékra vinné le a kormány szeptember végére.","id":"20200713_kontenerborton_veszprem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ff3ba355-de1d-41a7-9613-5fe28df9c9af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efa3f4f6-f722-44c8-a2a6-dc9fecc24448","keywords":null,"link":"/itthon/20200713_kontenerborton_veszprem","timestamp":"2020. július. 13. 12:58","title":"Könnyűszerkezetes technológiával épült börtönt adtak át Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága fiskálisnak titulálták a jogegyenlőség elvéhez a jogállamiságot nélkülöző időkben is konokul ragaszkodó Vámbéry Rusztemet.","shortLead":"Kortárs hívei a gondolatszabadság profétájává kiáltották ki, esküdt ellenfelei, szaktudását elismerve, inkább izgága...","id":"202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eadc3ecf-1a7c-447c-b9a9-2f7573b96c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7da4fd23-8731-43c7-b3a3-1b0b531e75ed","keywords":null,"link":"/360/202028__vambery_rusztem__jogtudoscselek__neves_vedencek__elevulhetetlenseg","timestamp":"2020. július. 12. 16:00","title":"József Attilát és Rákosi Mátyást is védte a „gondolatszabadság prófétája”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c579403-deb7-479a-9214-992731c97e9a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Online szerencsejátékot és pornót kínáló szolgáltatók digitális pénzforgalmának kezeléséből indulva nőtt nagyra a Wirecard, ám kiderült, hogy nem létező bevételekkel pumpálta fel az eredményét.","shortLead":"Online szerencsejátékot és pornót kínáló szolgáltatók digitális pénzforgalmának kezeléséből indulva nőtt nagyra...","id":"202028__wirecard__kamu_bevetelek__osszeomlas__digitalis_kartyavar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c579403-deb7-479a-9214-992731c97e9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3411be9c-9638-481c-a444-58808ab2231b","keywords":null,"link":"/360/202028__wirecard__kamu_bevetelek__osszeomlas__digitalis_kartyavar","timestamp":"2020. július. 13. 13:00","title":"Digitális kártyavárként omlik össze a német gazdaság bezzeggyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó magyaroknak ismét karanténba kell vonulniuk, külföldiek csak meghatározott feltételekkel jöhetnek be. A szabály elsőre átláthatatlan, több pont mellé jól jönne egy országos tiszti főorvos, hogy megmagyarázza azt. Megpróbáltuk értelmezni a rendelkezést, ahol nem jutottunk dűlőre, arra rákérdeztünk. Addig is segítünk azzal, amit tudunk.","shortLead":"Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be Gulyás Gergely, hogy a fertőzött országokból hazatérő, vagy azon átutazó...","id":"20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94445f3a-d065-43b3-9225-20eca4519f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95917d8f-a815-4591-958f-d02f50786434","keywords":null,"link":"/itthon/20200712_koronavirus_kulfold_hatar_karanten_magyar_nyaralas","timestamp":"2020. július. 12. 15:45","title":"Külföldön nyaralok, hogy jövök így haza? - kisokos a szigorításhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd a felhasználók.","shortLead":"Egyszerre két olyan dolgot is bevezet a YouTube, ami miatt az eddiginél jóval több hirdetést láthatnak majd...","id":"20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c3dffab-bd10-47c8-a025-c5e5ca4748b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"622b1345-0e88-4c13-a2ab-ecdb4139bb26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_youtube_reklam_hirdetes_szabalyzat","timestamp":"2020. július. 13. 13:03","title":"Módosít a szabályzatán a YouTube, és ennek sokan nem fognak örülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]