[{"available":true,"c_guid":"0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","shortLead":"A szabadon garázdálkodó, aranyos házikedvencek elég komoly fenyegetést jelentenek a (náluk kisebb) ritka állatfajokra.","id":"20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a7e6ec7-6546-44a7-8c4b-e712aee43f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bc791d-b5ea-42d5-a6b3-42d508d3cb65","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_Rengeteg_ritka_bekat_es_madarat_vadasznak_le_a_fokvarosi_macskak","timestamp":"2020. július. 31. 15:27","title":"Aggasztóan sok védett békát és madarat vadásznak le a fokvárosi macskák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Egererdő Zrt. hivatásos vadásza megtalálta az állat lábnyomát.","shortLead":"Az Egererdő Zrt. hivatásos vadásza megtalálta az állat lábnyomát.","id":"20200731_medve_matra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f80f65-1437-4c4a-a018-41f8d64a2310&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cb15f4d-ae63-4c25-a1c9-d2df205d98aa","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_medve_matra","timestamp":"2020. július. 31. 12:05","title":"Medve járja a Mátrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","shortLead":"Rasovszky Kristóf teljesítette a leggyorsabban az 5200 méteres távot.","id":"20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0ac890c-59ac-4ed8-8b97-b51d1f123c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e201300c-6bd7-4950-ad86-81fefeaffa67","keywords":null,"link":"/sport/20200801_Uj_csuccsal_nyert_a_Balatonatuszas_gyoztese","timestamp":"2020. augusztus. 01. 11:10","title":"Új csúccsal nyert a Balaton-átúszás győztese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","shortLead":"A tanfolyamok egy hónaposak lesznek, az őrök szeptember 1-jén állhatnak munkába.","id":"20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ed6e5f6-6b33-483a-a763-a4e380e0ff2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84188464-9b30-4aca-8a14-b854fa24d3c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Pedagogia_pszichologia_konfliktuskezeles_kepzes_iskolaor","timestamp":"2020. július. 30. 16:59","title":"120 órás tanfolyamon képzik az iskolaőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","shortLead":"Íme a pénteki adatok. Elhunyt most sincs.","id":"20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949062c0-1479-470a-819e-b1803d443cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4497d10-30a2-4374-b24e-fda00cd16edd","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_fertozes_magyarorszag_jarvanyhelyzet","timestamp":"2020. július. 31. 09:51","title":"21 újabb magyarnál mutattak ki koronavírus-fertőzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel fogadta el az elnökség.","shortLead":"Az MSSZ-elnöke, Miklós Edit szerint furcsa, hogy leváltották őket, miután a szakmai beszámolójukat nagy többséggel...","id":"20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87f4d4fe-9418-46fe-a6f2-cd2d9cf64673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9262ecb-b59f-4b4e-a66e-7982b07f8435","keywords":null,"link":"/sport/20200730_Visszahivtak_Magyar_Si_Szovetseg_elnokseg","timestamp":"2020. július. 30. 18:11","title":"Visszahívták a síszövetség éléről Miklós Editet és az elnökséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","shortLead":"Több mint 14,2 ezer milliárd dolláros kárt okozhatnak az áradások az évszázad végéig, ez a világ GDP-jének ötöde.","id":"20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a929025-7b14-4f3c-9175-4b1b044540f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e5fbf66-7e1c-4370-b12e-c13b49e14751","keywords":null,"link":"/zhvg/20200731_142_ezer_milliard_dollarba_fognak_nekunk_kerulni_az_emelkedo_tengerszint_miatti_aradasok","timestamp":"2020. július. 31. 11:49","title":"Emelkedő tengerszint: akár 90 évnyi magyar GDP-be is belekerülhet a kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek, akik áthangolják a hálózatukat.","shortLead":"A fejlettebb 5G-technológiára való áttérés miatt fokozatosan megválik a 3G-től a Magyar Telekom. Nem ők az egyetlenek...","id":"20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=efa75100-901d-44a5-8670-bbab7661f14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f36036-1c0f-4640-b026-6ee87bdcff7e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200731_magyar_telekom_3g_halozat_lekapcsolas_5g_technologia","timestamp":"2020. július. 31. 11:03","title":"A Telekom elkezdi leállítani a 3G-s hálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]