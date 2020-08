Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6777966c-d506-40cf-8eee-adbe37d7e063","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Genovában új hidat ünnepelnek, de a két évvel ezelőtti hídomlás áldozatainak a hozzátartozói közül sokan nem lesznek ott az avatáson.","shortLead":"Genovában új hidat ünnepelnek, de a két évvel ezelőtti hídomlás áldozatainak a hozzátartozói közül sokan nem lesznek...","id":"20200803_Nem_akarjuk_hogy_a_tragediabol_karnevalt_csinaljanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6777966c-d506-40cf-8eee-adbe37d7e063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2eaca1f-76b3-4ad5-a62d-c36bc93219d7","keywords":null,"link":"/elet/20200803_Nem_akarjuk_hogy_a_tragediabol_karnevalt_csinaljanak","timestamp":"2020. augusztus. 03. 11:56","title":"Genovai hídavatás: „Nem akarjuk, hogy a tragédiából karnevált csináljanak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes arról is nyilatkozott, hogy a biciklisávók októberig biztosan maradnak.","shortLead":"Tartalékokat képez és változtatásokat vezet be Budapest, például az idősotthonokban is. A főpolgármester-helyettes...","id":"20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=076404ae-aef1-4143-a5fe-22d9029763d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7dd17cd-1b42-4ab8-9ae1-f103bd8ed32b","keywords":null,"link":"/itthon/20200803_kerpelfornius_autosok_idosotthonok","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:14","title":"Kerpel-Fronius: Egyelőre nem töltik fel a fővárosi idősotthonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","shortLead":"Tíz százalék kedvezményt ígért, de csak ötöt adott a légitársaság.","id":"20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6f2f3a2-4b8a-4720-bf09-94b556006bdd","keywords":null,"link":"/kkv/20200803_gvh_wizz_air_elmarasztalas","timestamp":"2020. augusztus. 03. 18:31","title":"Elmarasztalta a GVH a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","shortLead":"Vélhetően lesz egy-két jó ajánlat a kényszereladások közt.","id":"20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bfcf2a89-45c4-4a0d-8e3d-f355c2b7d299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"242103ae-0d37-4920-8c31-923ebb95e4be","keywords":null,"link":"/cegauto/20200803_200_ezer_autotol_kell_gyorsan_megszabadulnia_a_csodbe_ment_Hertznek","timestamp":"2020. augusztus. 03. 15:37","title":"200 ezer autótól kellene nagyon gyorsan megszabadulnia a Hertznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek száma. ","shortLead":"A járvány kezdete óta nem regisztráltak ennyi fertőzöttet egy nap alatt. Bulgáriában is rekordot döntött az új esetek...","id":"20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c30d936d-6bd6-49a6-81ed-4b2482f51f41","keywords":null,"link":"/vilag/20200804_rekord_lengyel_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:10","title":"Egyetlen nap alatt 680 koronavírus-fertőzöttet találtak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják. Sajtóhírek szerint épp egy ilyen üzlet végére tett pontot mostanában az amerikai gyártó.","shortLead":"Tim Cook saját bevallása szerint az Apple sűrűn vásárol fel cégeket, ha a technológiájukat hasznosnak találják...","id":"20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce25c5c0-9d19-47d3-ad51-bb163ff76fab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86c1268a-1689-4929-b56f-358db0d958fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200803_iphone_nfc_chip_kartyas_fizetes_terminal_apple_felvasarlas_mobeewave","timestamp":"2020. augusztus. 03. 12:03","title":"Lehet, hogy az iPhone-ok nemcsak bankkártyaként lesznek jók, hanem terminálként is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150","c_author":"Polgár György","category":"360","description":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett nyugati gazdasági szankciókra. Mezőgazdaságának ez kifejezetten jót tett.","shortLead":"Élelmiszerek importjának leállításával reagált Oroszország az ukrajnai konfliktus miatt több mint öt éve bevezetett...","id":"202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=633263ae-a250-42f0-a529-7308f8dc8150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30673f74-e07e-4f28-a974-c2131c2a6e1b","keywords":null,"link":"/360/202030__orosz_mezogazdasag__euembargo__fellendules__bajbol_haszon","timestamp":"2020. augusztus. 03. 14:00","title":"Oroszország még az EU-szankciókat is a maga javára fordította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","shortLead":"A politikus a Twitteren üzent, hogy aki találkozott vele, az menjen és teszteltesse magát.","id":"20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2fdd3ae-3aeb-4870-b78f-88db4d912234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f36ccb3-d38e-41cb-a16d-3a965ab606c7","keywords":null,"link":"/vilag/20200802_koronavirus_india_belugyminiszter","timestamp":"2020. augusztus. 02. 15:54","title":"Koronavírusos lett az indiai belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]