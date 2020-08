Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","shortLead":"Jimmy Lait és két fiát, valamint az Apple Daily több munkatársát is őrizetbe vették.\r

\r

","id":"20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b024b17d-88d4-47f2-913b-6e1ddcc5ec4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"180b3cba-002b-4378-a2b3-514c6dd68061","keywords":null,"link":"/vilag/20200810_Hongkong_rendorok_ellenzeki_lap_tulajdonos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 07:18","title":"Elvitték a rendőrök az egyik hongkongi ellenzéki lap tulajdonosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután elkapta a betegséget, mindenkit arra kért, tartsa be a szabályokat.","shortLead":"Miután elkapta a betegséget, mindenkit arra kért, tartsa be a szabályokat.","id":"20200809_Egy_magyar_ferfi_azt_terjesztette_a_koronavirus_kamu_majd_nem_sokkal_kesobb_belehalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3329dc29-8723-422b-9887-21fd18477722","keywords":null,"link":"/itthon/20200809_Egy_magyar_ferfi_azt_terjesztette_a_koronavirus_kamu_majd_nem_sokkal_kesobb_belehalt","timestamp":"2020. augusztus. 09. 12:38","title":"Egy magyar férfi azt terjesztette, a koronavírus kamu, majd nem sokkal később belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon emberek számára, akik vérében már vannak a SARS-CoV-2 vírus elleni antitestek. ","shortLead":"Egy orosz szakember szerint veszélyes lehet az orosz tudósok által sebtében kifejlesztett koronavírus-vakcina azon...","id":"20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50385252-72e4-4def-8b08-eaa494f93f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71feef4-19d1-4f51-b341-f9b68af7ea18","keywords":null,"link":"/vilag/20200809_Orosz_virologus_kerdojelezte_meg_az_orosz_Covidvakcina_biztonsagossagat","timestamp":"2020. augusztus. 09. 19:43","title":"Orosz virológus kérdőjelezte meg az orosz Covid-vakcina biztonságosságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa” között.\r

\r

","shortLead":"A szombathelyi színház alapító-igazgatója a Facebookra írt egy elképezelt párbeszédet közte és a „Vidnyánszky-pápa”...","id":"20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b20c935b-cd1b-4abb-8e74-6c5fc1e68c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8b81a0-e9cc-410a-b6be-91a65615a61e","keywords":null,"link":"/elet/20200808_Jordan_Tamas_A_mai_szinhazi_eletunk_papaja_Vidnyianszky","timestamp":"2020. augusztus. 08. 16:06","title":"Jordán Tamás: „Vidnyánszky, a mi pápánk, kételyek nélkül él”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Karanténban ünnepel. ","shortLead":"Karanténban ünnepel. ","id":"20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8e3647c-cac6-4775-ac01-7297f07ff682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358310fc-dabd-49aa-8086-ed966d178b8a","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_A_ma_szuletesnapos_Antonio_Banderas_bejelentette_hogy_koronavirusos","timestamp":"2020. augusztus. 10. 15:15","title":"A ma születésnapos Antonio Banderas bejelentette, hogy koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","shortLead":"A film várhatóan ősszel érkezik a mozikba. ","id":"20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99e37311-625e-45bb-8cfa-7f7db824ef52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79a0a97-6a33-4607-8307-5714642cb29c","keywords":null,"link":"/kultura/20200810_dogos_elozetes_erkezett_a_Wonder_Woman_1984hez","timestamp":"2020. augusztus. 10. 14:56","title":"Dögös előzetes érkezett a Wonder Woman 1984-hez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce","c_author":"Ashlee Vance ","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ab668ca-6042-4ebe-885d-517d3ac91fce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c022d7f5-ebfe-4e53-a61a-1830bd32a177","keywords":null,"link":"/360/20200808_A_Paypalmaffia_feje__Elon_Musk_eletutja_5_resz","timestamp":"2020. augusztus. 08. 19:00","title":"A PayPal-maffia feje - Elon Musk életútja, 5. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett gyilkosát. ","shortLead":"Nincs orvosszakértői bizonyíték, így az ügyvéd szerint nem fogják bíróság elé állítani a kislány feltételezett...","id":"20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c11e1402-821b-404c-ba3e-4845c03b1aeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9c043b8-88be-4035-b652-224c1c52df42","keywords":null,"link":"/elet/20200809_Az_ugyvedje_szerint_nem_fog_a_birosag_ele_allni_a_Madeleine_McCannugy_gyanusitottja","timestamp":"2020. augusztus. 09. 13:39","title":"Az ügyvédje szerint nem fogják bíróság elé állítani a Madeleine McCann megölésével gyanúsított férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]