[{"available":true,"c_guid":"f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halottja nincs a járványnak, miközben 63 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak lélegeztetőgépen - olvasható a koronavirus.gov.hu-n.","shortLead":"Új halottja nincs a járványnak, miközben 63 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 6-an vannak...","id":"20200815_24_uj_fertozott_egy_nap_alatt_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f80ec53d-5ddd-46dc-891f-d3a9cd86af04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89fac42a-5334-474a-b509-d94652acb7ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_24_uj_fertozott_egy_nap_alatt_Magyarorszagon","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:09","title":"24 új fertőzött egy nap alatt Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati időmérő edzését Barcelonában, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat az élről.","shortLead":"A pontversenyben élen álló Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Spanyol Nagydíj szombati...","id":"20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2dc3dcb2-09a3-4696-848b-65fc95af5ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"713df36a-46ec-4eba-92f0-2e684d74da3b","keywords":null,"link":"/sport/20200815_Ismet_Hamilton_rajtolhat_az_elrol","timestamp":"2020. augusztus. 15. 16:56","title":"Ismét Hamilton rajtolhat az élről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány és az olajár mélyrepülése több arab államot is arra késztetett, hogy átgondolják munkaerő politikájukat. Kuvait is beáll a sorba.","shortLead":"A koronavírus-járvány és az olajár mélyrepülése több arab államot is arra késztetett, hogy átgondolják munkaerő...","id":"20200815_Drasztikus_valtozas_jon_Kuvaitban_70rol_30_szazalekra_csokkentenek_a_vendegmunkasok_aranyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47e111ab-5d59-41b0-89b6-3e5e88e39b59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71a5c690-adc1-4455-82a8-c48605f8380b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200815_Drasztikus_valtozas_jon_Kuvaitban_70rol_30_szazalekra_csokkentenek_a_vendegmunkasok_aranyat","timestamp":"2020. augusztus. 15. 09:06","title":"Drasztikus változás jön Kuvaitban: 70-ről 30 százalékra csökkentenék a vendégmunkások arányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják egyes pszichiáterek. Az álmatlanság ugyanakkor sokak - főleg művészek - inspirációs forrása is lehet a tapasztalatok szerint.","shortLead":"„Középkorian” kellene aludni, hogy enyhüljön az egyik legsúlyosabb civilizációs betegséggé vált alvászavar - állítják...","id":"202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e8769b2-a719-4790-9fd9-1929a27c14c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45469811-35a1-4a49-a858-cb6d9b086014","keywords":null,"link":"/360/202033__alvaskutatas__kreativ_inszomnia__ketfazisu_ejszaka__nem_hunynak_szemet","timestamp":"2020. augusztus. 14. 19:00","title":"Nem biztos, hogy az a legegészségesebb, ha egybefüggően alszunk 8 órát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","shortLead":"A Covid-19 tünetei, mint a hasmenés vagy a torokgyulladás, más betegségek esetében is megjelenhetnek.","id":"20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f18017c9-07e1-4170-a0a3-5a45bd3b308f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0748d6b-09a4-42ff-bc5c-f74f11d2a2e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200814_A_koronavirus_mellett_mas_virusok_is_fertoznek_a_nyari_idoszakban","timestamp":"2020. augusztus. 14. 20:27","title":"A koronavírus mellett más vírusok is fertőznek a nyári időszakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","shortLead":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei.","id":"20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"317de7f4-42a8-483f-835f-d75489d8a221","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200816_Ezuttal_senki_nem_lett_milliomos","timestamp":"2020. augusztus. 16. 16:46","title":"Ezúttal senki nem lett milliomos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendező a Facebookon reagált Vidnyánszky legutóbbi interjújára. ","shortLead":"A rendező a Facebookon reagált Vidnyánszky legutóbbi interjújára. ","id":"20200815_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attila_SZFE","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a07c3263-bdad-4b7b-b639-9f71a81cfbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df03c1ec-19cb-4378-8dcd-391ecc9bf152","keywords":null,"link":"/itthon/20200815_Schilling_Arpad_Vidnyanszky_Attila_SZFE","timestamp":"2020. augusztus. 15. 19:43","title":"Schilling Árpád Vidnyánszky Attiláról: Siránkozik, miközben övé már minden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","shortLead":"Trump egy százalékponttal növelte a támogatottságát.","id":"20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9135ea9a-5808-4da5-be0f-85f82a6ba6e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1834c3e2-28e2-464c-bea0-2f202ca79398","keywords":null,"link":"/vilag/20200814_Tartja_az_elonyet_Biden","timestamp":"2020. augusztus. 14. 21:58","title":"Tartja az előnyét Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]