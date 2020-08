2020. július. 07. 20:30 Balla István Élet+Stílus

Hatalmas bulival (with a little help from his friend) szokta ünnepelni születésnapját, idén mindezt online teszi meg. 80 éves lett a Beatles alulértékelt zenésze, akinek a királynő még azt is engedélyezte, hogy művésznevén is használhatja a lovagi címet. Sir Ringónak máig a legkedvesebb hobbija a dobolás.