[{"available":true,"c_guid":"9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak egy frissen elkészült tanulmányból látni, hogy mennyire.","shortLead":"Azt eddig is tudni lehetett, hogy a brazil erdőtüzeknek közvetlenül is hatása van az emberek egészségére, de azt csak...","id":"20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a87e091-8e2c-4b30-aa95-064f1f3d58c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee62056-3bfc-4b5c-8561-3cd8b5e68c61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_legszennyezettseg_amazonasi_erdotuz_brazilia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:03","title":"Több mint kétezer embernél okoztak légúti problémákat a brazíliai erdőtüzek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cf40ee4-5b7d-48f0-bcb7-3709b324a2f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesen tudják, hogy az ikonikus brit hiperautó egyik szem előtt lévő alkatrészét egyszerűen egy sorozatgyártású Volkswagenről emelték át a fejlesztők. ","shortLead":"Kevesen tudják, hogy az ikonikus brit hiperautó egyik szem előtt lévő alkatrészét egyszerűen egy sorozatgyártású...","id":"20200827_a_milliardos_erteku_mclaren_f1_egyik_alkatresze_egy_vwrol_szarmazik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cf40ee4-5b7d-48f0-bcb7-3709b324a2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79031c0-02d0-48fb-ab67-dee1e0769e47","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_milliardos_erteku_mclaren_f1_egyik_alkatresze_egy_vwrol_szarmazik","timestamp":"2020. augusztus. 27. 07:59","title":"A milliárdos értékű McLaren F1 egyik jól látható alkatrésze egy VW-ről származik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette, aki emiatt kidobta a történelemkönyveket, Fodor Pál ugyanis most helyre tette kollégáját. A baki meglehetősen rosszkor jött.","shortLead":"Nagy vihart kavart Pap Norbert kijelentése, miszerint szeptember 8. volna a mohácsi csata évfordulója. Rosszul tette...","id":"20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5857d056-239d-4e72-9f53-7f58cd5b59ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b3d828-0cab-4004-b123-1766b0278237","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Mikor_volt_a_Mohacsi_csata__egymas_kozt_vitatkoznak_a_torteneszek","timestamp":"2020. augusztus. 28. 07:21","title":"Mikor volt a mohácsi csata? – egymás közt vitatkoznak a történészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta az elnökjelöltséget, újságírókat vettek őrizetbe Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta...","id":"20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b97183-efd3-4506-925a-8dff4e1dc2c9","keywords":null,"link":"/360/20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:00","title":"Radar360: A tavaszihoz közelítő fertőzésszámok Európában, kiesett a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali ideje alatt voltak korrupciógyanúsak, de bűncselekmény hiányában nincs nyomozás.","shortLead":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali...","id":"20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e536367c-9e47-4b7e-bb94-ffdd4597daf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:48","title":"Nem nyomoz a rendőrség Tarlós István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis olyan bolygókra, melyek létezéséről az űrhivatal sem tudott.","shortLead":"Érdemes volt megmutatni a NASA adathalmazát a Warwicki Egyetem algoritmusának. A program ezek alapján bukkant ugyanis...","id":"20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7472396f-3fa5-4285-8446-9817e5d4833d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf2bbad-8485-4146-938a-13ce30fa1428","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_exobolygo_jelolt_bolygokutatas_bolygok_mesterseges_intelligencia_nasa","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:43","title":"Másodpercek alatt dönt: 50 új bolygót fedezett fel a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","shortLead":"Kislány, és a Daisy Dove nevet kapta.","id":"20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7842ae7-a7ea-485e-b374-0558945c061a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82ab05a-4a56-4a89-b423-37dcf824b1b6","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Megszuletett_Katy_Perry_es_Orlando_Bloom_gyereke_itt_az_elso_foto_is","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:42","title":"Megszületett Katy Perry és Orlando Bloom gyereke, itt az első fotó is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először a hvg.hu-n lehet meghallgatni. ","shortLead":"Alig két évvel a What Happened To The Little Blind Crow után Makó Dávid új albummal jelentkezik, amelyet először...","id":"20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dc5315f-bcda-496c-a1d8-6551e7103404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"589f2405-0b1f-4f0c-802b-2fc0d8edda38","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_The_Devils_Trade_lemezpremier","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:00","title":"Megnyugvás, elfogadás, de semmiképp nem béke – The Devil’s Trade-lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]