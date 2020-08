Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert szerinte az megsérti a szólásszabadsághoz való jogukat.","shortLead":"A Facebook legnagyobb oltásellenes csoportjának vezetője egy amerikai bíróság elé citálja a közösségi oldalt, mert...","id":"20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f962812c-990f-4075-875f-7ef507f14dc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad2bd1a8-165e-44cb-b06f-9974f1512d9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_facebook_tenyellenorzes_oltasellenesseg_fact_check_per","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:05","title":"Beperelték az oltásellenesek a Facebookot, mert a tényellenőrzők megnézték, hazudnak-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","shortLead":"A sportember súlyos betegség után csütörtök hajnalban hunyt el.","id":"20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e9f31a3-2978-49e5-a82f-7b7ffb205a17","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Meghalt_a_negyszeres_vbezustermes_torvivo_Kamuti_Laszlo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:45","title":"Meghalt a négyszeres vb-ezüstérmes tőrvívó Kamuti László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","shortLead":"Az influenszerkultúra tönkreteheti a tinédzserek önbecsülését, derült ki egy brit kutatásból. ","id":"20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3bb3cd7-5edf-4586-bb59-af12df099b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d9d898-5944-4ca0-a821-27de63f27d43","keywords":null,"link":"/elet/20200827_Fiatal_lanyok_kozossegi_media_like_torles","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:56","title":"A fiatal lányok harmada törli a képeit a közösségi oldalakról, ha nem kap elég lájkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","shortLead":"Abe Sinzó romló egészségi állapotára hivatkozva távozik hivatalából.\r

","id":"20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3af7b38-5008-47f5-9d06-a59b973998a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fe4934-3551-4af9-836a-404453f1bead","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_abe_sinzo_japan_miniszterelnok_bejelentes_lemondas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:06","title":"Lemondott a japán miniszterelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják, hogy hiába esnek az albérletárak március óta, még így is 30 százalékkal vannak a 2015-ös szint fölött.","shortLead":"Az ingatlan.com-mal közösen dolgozik a KSH, hogy a lakásbérlésről adjon adatokat. Az első számok azt mutatják...","id":"20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73b6e42f-2904-42d6-888d-951eba3aa614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f473e18-a1f6-4da1-a790-7a2ce6152dc9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_KSH_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 10:59","title":"KSH: Csak az előző két év drágulását tüntette el a járvány az albérletpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","shortLead":"A Sheffield Unitednél, a Brightonnál és a West Ham Unitednél is lehetnek fertőzött játékosok.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=66791d7c-da14-418a-8e46-1f25c7f5fad0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38b3625-4590-4b73-9336-dc4116412ad2","keywords":null,"link":"/sport/20200827_koronavirus_fertozes_jarvany_chelsea_premier_league","timestamp":"2020. augusztus. 27. 12:27","title":"Több játékos is koronavírusos a Chelsea-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","shortLead":"Az összkerékhajtású, emelt hasmagasságú, erősen limitált szériás Golfot eddig szinte alig használták. ","id":"20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=834ab45f-851b-426e-8383-77b1180cf424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92f79d90-3b99-413c-aad6-525223e46b60","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_a_sportos_divatterepjarok_osatyja_14_millio_forintert_hirdetnek_egy_regi_golf_country_gtit","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:41","title":"A sportos divatterepjárók ősatyja: 14 millió forintért hirdetnek egy régi Golf Country GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai Arénában lépne fel. ","shortLead":"Nyílt levélben tiltakoztak az énekes hétvégi koncertjei ellen. A szexuális zaklatással vádolt operaénekes a Veronai...","id":"20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a34e1fae-4653-4b4f-957a-1e5d2f805208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99d11a6a-2234-4fc7-8c27-98510744a28b","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Placido_Domingot_nem_akarjak_szinpadon_latni","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:59","title":"Plácido Domingót nem akarják színpadon látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]