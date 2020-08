Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as tömegszámú vasizotópokat találtak az óceán fenekén.","shortLead":"Ősi szupernóvákról árulkodik a fiatal tengerfenéken talált csillagpor. Nagyon kis mennyiségben 33 ezer éves 60-as...","id":"20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5194b083-ebc0-4460-8c19-ca68949dabf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677961b0-6cba-4d34-b9ee-dd3b8f7dcf04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_osi_szupernovak_tengerfeneken_rejlo_csillagpor","timestamp":"2020. augusztus. 29. 09:03","title":"33 000 éves csillagport találtak az óceán mélyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Utcabálra hívják azokat, akik kifejeznék szolidaritásukat. ","shortLead":"Utcabálra hívják azokat, akik kifejeznék szolidaritásukat. ","id":"20200827_Ujra_demonstralnak_a_Szinmuveszeti_hallgatoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ce97867-0834-4f48-8914-51826b60435d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d9f5ad-b904-4117-86af-cdb57a401d60","keywords":null,"link":"/kultura/20200827_Ujra_demonstralnak_a_Szinmuveszeti_hallgatoi","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:04","title":"Újra demonstrálnak a Színművészeti hallgatói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","shortLead":"Az orosz ellenzéki politikust továbbra is mesterséges kómában tartják.","id":"20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=268e0aa9-b23b-4c24-afbe-324f01a2ea83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31133bcd-d409-4fad-bd5a-7870f3b3d9ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200828_navalnij_kicsit_jobban_van","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:55","title":"Navalnij kicsit jobban van, de maradandó hatásai lehetnek a mérgezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","shortLead":"Állítólag Afrika aromái fedezhetők fel az Indlovu ginben. Az biztos, hogy meglehetősen különös alapanyag adja a bukéját.","id":"20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98f55bf6-deea-4181-97d9-cef6f09eb312&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cc31888-347a-41fe-8314-492df672bcd6","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Mi_koze_az_elefantnak_a_ginhez","timestamp":"2020. augusztus. 28. 13:17","title":"Mi köze az elefántnak a ginhez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta az elnökjelöltséget, újságírókat vettek őrizetbe Belaruszban. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Az egyik kormányzati agytröszt bulija után kell karanténba mennie több kormánytagnak, Trump elfogadta...","id":"20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2b97183-efd3-4506-925a-8dff4e1dc2c9","keywords":null,"link":"/360/20200828_Radar360_A_tavaszihoz_hasonlo_fertozesszamok_Europaban_kiesett_a_Felcsut","timestamp":"2020. augusztus. 28. 08:00","title":"Radar360: A tavaszihoz közelítő fertőzésszámok Európában, kiesett a Felcsút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","shortLead":"A Kúriához fordulnak a népszavazásért, miután az NVB elmeszelte.","id":"20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e1a7eb3-7125-4831-9be8-a59650f3e0e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50042d99-b361-40c4-aa36-1b29fe557a0f","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Tobb_mint_szazezren_irtak_ala_az_MSZPs_strandvedelmi_peticiojat","timestamp":"2020. augusztus. 28. 16:19","title":"MSZP: Több mint százezren írták alá a strandvédelmi petíciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","shortLead":"A csütörtök hajnalban partot ért hurrikánnak egy 14 éves kislány az első halálos áldozata.","id":"20200827_laura_hurriakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a5ea0c51-af71-49b0-9713-f0c81f7a4cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce968bf-5d3a-4772-af07-75cda2cdc55e","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_laura_hurriakan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Csökkent valamit a Laura ereje, de ezután is katasztrófát okozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette Vlagyimir Putyin orosz elnök.","shortLead":"Oroszországban tartalékegységet hoztak létre a rendvédelmi erők tagjaiból, Fehéroroszország megsegítésére – jelentette...","id":"20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09196ed6-6bc1-45f4-b222-f4844efcafb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf30e4a0-eab2-4de7-83c4-f0ae130d4aff","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_Keszul_a_feheroroszorszagi_orosz_beavatkozas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:13","title":"Készül a fehéroroszországi orosz beavatkozás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]