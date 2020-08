Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","shortLead":"Átalakítja az inflációs célkövetést a Fed.","id":"20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67a2a14d-5b39-41fc-abfa-92aa4e12d0f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c44194-5e0f-4146-bcf1-249dca2051b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Atalakitja_az_inflacios_celkovetest_az_amerikai_jegybank","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:20","title":"Több mint harmincéves gyakorlatnak vet véget az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","shortLead":"Werkfilm készült a Tenethez. Az biztos, hogy a szereplők elégedettek az eredménnyel.

","id":"20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25842324-5959-4e3c-af09-512432970e32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce3f22e-3de1-4f19-84ad-5a49d20137fb","keywords":null,"link":"/kultura/20200828_Most_megnezheti_hogyan_dolgozott_Christopher_Nolan","timestamp":"2020. augusztus. 28. 14:38","title":"Most megnézheti, hogyan dolgozott Christopher Nolan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","shortLead":"Az ezt lefotózó újságírót pedig azonnal igazoltatták, és a táskáját is átkutatták.","id":"20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0dbd060c-5494-4857-83ff-2e43f3db0829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e582eba7-3aee-4395-a3d6-770e8905fc96","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Bolyaval_takartak_el_a_Lady_MRDfeliratot_a_Kulugyminiszterium_elott","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:10","title":"Jachtot fújt a Momentum a Külügyminisztérium elé, bójával takarták le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","shortLead":"Öten közösen vettek részt egy rendezvényen, négyük tesztje pozitív eredményt hozott.\r

","id":"20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb74811d-6da6-4d6c-b5c4-c5b94d371b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4757eb82-299e-460c-8e8a-88d295c07cd7","keywords":null,"link":"/sport/20200828_koronavirusos_a_birkozovalogatott_negy_tagja","timestamp":"2020. augusztus. 28. 05:27","title":"Koronavírusos a birkózóválogatott négy tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","shortLead":"A leemelt összegek miatt veszélybe kerültek a magyarországi versenyek.","id":"20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77ce86c8-4965-4ab8-9ec8-d6d5854dd889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d82cd03-28b5-41de-8fb2-72f145c4f9d5","keywords":null,"link":"/sport/20200827_Tobb_mint_600_millio_forintot_vettek_le_a_Magyar_Teniszszovetseg_szamlairol","timestamp":"2020. augusztus. 27. 18:30","title":"Több mint 600 millió forintot vettek le a Magyar Teniszszövetség számláiról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","shortLead":"Csoportosan elkövetett garázdaság miatt nyomoz a rendőrség.","id":"20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27eacc0f-5af4-4800-85ad-778618c0272b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d85dbf45-9297-4e27-9251-ce6bbf3a291c","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Dagaly_strand_verekedes_tarsasag","timestamp":"2020. augusztus. 27. 17:53","title":"Elfogták a Dagály strandon verekedő társaság két tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatot lelőtték, de már későn.","shortLead":"Az állatot lelőtték, de már későn.","id":"20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f8fe5971-e8db-4a02-a029-cbcc0a3fbd12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e838c7d6-7a68-43bb-9b01-641d89bd6a96","keywords":null,"link":"/elet/20200828_Jegesmedve_tepett_szet_egy_embert_a_Spitzbergakon","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:40","title":"Jegesmedve tépett szét egy embert a Spitzbergákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","shortLead":"Még Ibrahimovic is kiment megnézni a meccset.","id":"20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daa9c667-5fb1-41e5-89bd-49d01dbc527f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"806f751f-5c7f-47a2-8a5f-0cc25b4b4a15","keywords":null,"link":"/sport/20200827_puskas_akademia_europa_liga_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 27. 21:40","title":"Rögtön az első fordulóban búcsúzott az El-től a Puskás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]