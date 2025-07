Technikai hiba miatt alakult káosz szerda délután a brit reptereken, budapesti járatok is érintettek

Magyar idő szerint valamivel délután öt óra után az angliai Nemzeti Légiforgalmi Szolgálato (NATS) jelentést adott egy technikai problémáról – írja a BBC. Az eredeti közlemény után alig fél órával közölték, hogy a problémát megoldották, ennyi idő viszont elegendő volt ahhoz, hogy lényegében az összes angliai reptéren késések alakuljanak ki.

Elsőként a London környéki repülőterek forgalmát korlátozták, leállítva minden induló járatot (az érkezőket azonban továbbra is fogadták.) Nem sokkal később a londoni Gatwick repülőtér adott ki közleményt arról, hogy lényegében az összes, Egyesült Királyságból induló gép felszállását elhalasztották. Ezt az információt később több repülőtér is megerősítette Manchasterből, Birminghamből, illetve Edinburgh-ból is.

Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta a problémát, ahogy azt sem, mikorra állhat helyre teljesen a légi közlekedés.

Este hat óra környékén még elég nagy a káosz, Newcastle-ben továbbra is fel vannak függesztve az indulások, de a londoni Gatwick, Luton és Heathrhow repülőtereken már (késésekkel ugyan) felszállhatnak a gépek. A liverpooli reptér pedig arról tájékoztatta az utazókat, hogy a nyugati irányba induló gépek felszállhatnak és az leszállás is zavartalan, ugyanakkor a délkeleti irányba tartó gépek továbbra sem indulhatnak el.

A Nagy-Britanniában történtek miatt a budapesti repülőtér is érintett, cikkünk írásának pillanatában az érkező és az induló járatoknál is két óra körüli késések láthatók a repülőtér honlapján.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: AFP / Benjamin Cremel