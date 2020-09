Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","shortLead":"Az esetről videó is készült, a rendőrség keresi a férfit.","id":"20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc5b5227-f5bf-4367-b54d-ad3317cb4d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a28fe9-ff4f-43b6-8c88-e68327673c3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Dobozzal_egyutt_rejtette_nadragjaba_a_telefont_a_debreceni_tolvaj","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:25","title":"Dobozzal együtt rejtette nadrágjába a telefont a debreceni tolvaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok a „lázadók”, akik nem támogatják a volt emberminiszter, Balog Zoltán püspökké választását.\r

","shortLead":"„Ne telepedjen rá még a mainál is jobban a politika a magyarországi református egyházra” – ezt szeretnék azok...","id":"20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=007ffd7b-bc20-4c59-b6be-97eb6ecf3124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bacd1f-9825-481d-8b46-6074719f0c3f","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ellenjeloltet_kaphat_a_puspoknek_keszulo_Balog_Zoltan","timestamp":"2020. szeptember. 07. 16:28","title":"Ellenjelöltet kaphat a püspöknek készülő Balog Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","shortLead":"A Budapesti Fesztiválzenekar vezetője nem a szükséget, hanem a lehetőséget látta meg a járványszabályokban.","id":"20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c6cc8a05-6ee2-4155-bcdc-ba2c2251abe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e018522-41c5-4f95-a1c1-17e1aeb8ff25","keywords":null,"link":"/elet/20200907_Fischer_Ivan_maszkjat_latva_nehez_nem_nevetni","timestamp":"2020. szeptember. 07. 12:23","title":"Fischer Iván maszkját látva nehéz nem nevetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik, nem tisztességesek a felhasználókkal szemben.","shortLead":"Az olasz hatóság közelebbről is megvizsgálná a világ legnagyobb techcégeinek tárhelyszolgáltatásait, mert úgy sejtik...","id":"20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=727cf5a9-6d78-4547-b38b-3a4f7f2c7539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ec25ec-f07a-48c2-8ce4-ea7d702e84b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_olaszorszag_felhoszolgaltatas_tarhely_apple_icloud_google_drive_dropbox","timestamp":"2020. szeptember. 08. 09:33","title":"Vizsgálódik az olasz hatóság a Google, az Apple és a Dropbox miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","shortLead":"A társaság meg akarja növelni a Magyarországon anyatejjel táplált csecsemők számát.","id":"20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c605a5b1-5a03-4393-86f7-98eacabf85d1","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Szoptatast_Tamogato_Nemzeti_Bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:09","title":"Megalakult a Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","shortLead":"Férjével ellentétben a jótékonykodást sem mulasztja el.","id":"20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2da306d-2ca2-4c48-8ad3-c36e237cb4f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ff21e9-a662-404d-8048-22c80e0055bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200906_A_vilag_leggazdagabb_emberenek_exneje_a_vilag_leggazdagabb_asszonya","timestamp":"2020. szeptember. 06. 15:11","title":"A világ leggazdagabb emberének exneje a világ leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési rekordokkal. A korszak végét viszont nem csak a koronavírus-járvány okozta. ","shortLead":"Több mint tíz éven át szárnyalt a német gazdaság legfontosabb motorjának tartott autóipar, újabb és újabb értékesítési...","id":"20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56c2030e-d05b-49a6-b245-c30a869d8b98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9da6f9e1-8928-491b-bbcc-ca462617663f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_Nemet_kutatointezet_veget_ert_a_nemet_autoipar_aranykora","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:19","title":"Német kutatóintézet: Véget ért a német autóipar aranykora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","shortLead":"A Dinamo Zágráb keretében már másodszorra üti fel a fejét a vírus. A stáb többi tagját nem küldik karanténba.","id":"20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e7776c7-8a98-4028-83f7-66030f2b0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2754bf-f32a-4101-9080-58fc5142ad30","keywords":null,"link":"/sport/20200907_dinamo_zagreb_koronavirus_fradi_bajnokok_ligaja","timestamp":"2020. szeptember. 07. 19:19","title":"Koronavírusos a Fradi BL-ellenfelének egyik játékosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]