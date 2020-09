Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","shortLead":"A fertőzött diákok kiközösítése ugyanolyan veszélyes lehet, mint a fizikai bántalmazás.","id":"20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3619491e-df83-4f80-b949-ec306d7e1afe","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Zaklatas_iskola_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 23. 18:25","title":"Új zaklatás jelent meg az iskolákban: kiközösítik azt, aki elkapta a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4acfe2f-f6e7-49d3-b15d-d5ffc2bb4559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdde1f2-0e03-4f08-adb2-1bb8581236de","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_Marabu_Feknyuz_Uldozott_keresztenyek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 17:59","title":"Marabu Féknyúz: Mielőtt rámuszítaná az oroszlánokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8320900-d93f-4790-888a-e5db543861a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A korai takarodó érzékenyen érinti a brit kocsmakultúra művelőit. ","shortLead":"A korai takarodó érzékenyen érinti a brit kocsmakultúra művelőit. ","id":"20200922_A_britek_beeloznek_ott_mar_este_tizkor_zarniuk_kell_a_kocsmaknak_es_ettermeknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a8320900-d93f-4790-888a-e5db543861a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c96e2e4e-c651-435e-b556-8680fe8f143c","keywords":null,"link":"/elet/20200922_A_britek_beeloznek_ott_mar_este_tizkor_zarniuk_kell_a_kocsmaknak_es_ettermeknek","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:24","title":"A britek beelőznek: ott már este tízkor zárniuk kell a kocsmáknak és éttermeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","shortLead":"Több eredményt is tévesen küldött ki a labor. Tesztcsomagot ajánlanak kárpótlásként a gyerek családjának.","id":"20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=61825a9e-f3cd-4f80-9975-3130b3cefee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d122d296-2fb4-4f7d-82b4-d22732a4188b","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_koronavirus_hamis_pozitiv_pcr_teszt_obudai_ovodas","timestamp":"2020. szeptember. 22. 10:35","title":"Tévedett a labor, mégsem koronavírusos az óbudai óvodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","shortLead":"Szigorú óvintézkedések mellett tartják majd meg a vizsgákat – ígérte a Klebelsberg Központ elnöke.","id":"20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dbe3b3b-2715-4021-b7a6-6d5739a9bdea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b5296a-0202-470f-9904-1ee13a456ba7","keywords":null,"link":"/itthon/20200923_oszi_erettsegi_vizsgak_hajnal_gabriella_klebelsberg_kozpont","timestamp":"2020. szeptember. 23. 08:45","title":"Normál menetrendben zajlanak majd az őszi érettségik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett szérumot, ráadásul elég csak egyszer beadni.","shortLead":"Az amerikai Johnson & Johnson által fejlesztett vakcinát sokkal könnyebb tárolni, mint a többi cég által fejlesztett...","id":"20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d68eb1-4583-4e08-bfa4-5ef9d75d6816","keywords":null,"link":"/tudomany/20200923_teszt_koronavirus_vakcina_vedooltas_jarvany_johnson_and_johnson","timestamp":"2020. szeptember. 23. 17:05","title":"Csak egyszer kell beadni a Johnson & Johnson koronavírus-vakcináját, most 60 ezer emberrel indul a teszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból öten a Színház- és Filmművészeti Egyetemen végeztek. ","shortLead":"Hat fiatal alkotó vehette át a Junior Prima Díjat színház- és filmművészet kategóriában, és ebből a hat díjazottból...","id":"20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d675556a-79eb-40ca-99d8-c4fa03838b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f15a52-6765-4ba8-92bf-c386cf73fd5d","keywords":null,"link":"/elet/20200923_Atvettek_a_Junior_Prima_Dijakat_majd_ort_alltak_az_SZFEnel","timestamp":"2020. szeptember. 23. 10:48","title":"Átvették a Junior Prima Díjakat, majd őrt álltak az SZFE-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint kétszázhatvanezerrel a gyógyultaké.","shortLead":"Nagyjából háromszázezerrel nőtt a fertőzöttek száma egy nap alatt, hétezerrel az áldozatoké és több mint...","id":"20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=986d1f50-592c-4cbc-9f3c-588817b2590f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97977bfb-5682-4ab9-b336-d7d3adf6ab4c","keywords":null,"link":"/vilag/20200924_koronavirus_vilagszerte_32_milliohoz_kozelit","timestamp":"2020. szeptember. 24. 07:05","title":"Hamarosan a 32 milliót is eléri a világ koronavírus-fertőzöttjeinek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]