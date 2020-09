Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29286d99-59a1-4280-99e9-1729e98e2c4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hardvermódosításban utazó hacker úgy módosította a Lego mariós szettjének fő karakterét, hogy a figurából egy mini joystick lett. Persze hogy egy olyan játékban hasznosította, ahol a híres játékszereplőt kell irányítani. ","shortLead":"Egy hardvermódosításban utazó hacker úgy módosította a Lego mariós szettjének fő karakterét, hogy a figurából egy mini...","id":"20200926_super_mario_bros_jatekfigura_lego_mario_joystick_programozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29286d99-59a1-4280-99e9-1729e98e2c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159e4d53-17f0-4c9c-a437-2e5c2530284e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200926_super_mario_bros_jatekfigura_lego_mario_joystick_programozas","timestamp":"2020. szeptember. 26. 14:03","title":"Talán ez a legjobb, ami egy Super Mario-legófigurával történhet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","shortLead":"Várhatóan szeptember végén kerül sor egy Microsoft-eseményre, amelyen akár két új eszközt is bemutathat a redmondi cég.","id":"20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93978bca-1942-4ced-b402-424f80e1a0d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4daf6300-4766-49c9-a27d-e400b641df67","keywords":null,"link":"/tudomany/20200924_microsoft_surface_esemeny_szeptember30_ket_uj_eszkoz_laptop","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:03","title":"Kisebb, olcsóbb laptoppal jöhet ki a Microsoft jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben a rádiónál amúgy sincs nagy szükség a digitális átállásra.","shortLead":"Van politikai hozadéka is a digitális rádiósugárzás itthoni lekapcsolásának, de az is lehet, hogy a tévével ellentétben...","id":"202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c124389c-41fb-4cc5-8472-f191899b9547&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d9083c-ce17-4fb3-89a4-d3ecbb85ebf1","keywords":null,"link":"/360/202039__digitalis_radiozas__dab_plusz_vagy_minusz__gombnyomasra__rovid_hullamzas","timestamp":"2020. szeptember. 24. 17:00","title":"Miért kapcsolhatta le az NMHH a digitális rádiózást, tényleg semmi értelme?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel ezelőtt rögzítettek egy grönlandi mérőállomáson – derítették ki a Meteorológiai Világszervezet (WMO) kutatói.","shortLead":"Csaknem mínusz 70 Celsius-fok volt az északi féltekén mért eddigi legalacsonyabb hőmérséklet, amelyet mintegy 30 évvel...","id":"20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c6de6-7930-4577-8389-5aeeda782b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc40834e-ba16-4d11-8629-fafd4d1bb84d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_eszaki_felteken_mert_eddigi_legalacsonyabb_homerseklet","timestamp":"2020. szeptember. 25. 07:03","title":"-69,6 Celsius-fok a legalacsonyabb hőmérséklet, amit az északi féltekén valaha mértek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer doboznál is több parfümöt, csaknem 9 ezer liter mosószert, és sok más hamis terméket vontak ki a piacról a NAV munkatársai.","shortLead":"Augusztusig majdnem 2 milliárd forint értékben mintegy 71 ezer ruházati cikket, több mint 25 ezer pár lábbelit, 11 ezer...","id":"20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55bdf63-5567-436e-8c5b-902ced1b2bcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"465ebec0-51b3-425b-8e98-9d76f4c175a2","keywords":null,"link":"/kkv/20200925_Kamuparfumok_helyett_kamuruhakat_venne_a_magyar","timestamp":"2020. szeptember. 25. 16:06","title":"Kamuparfümök helyett kamuruhákat venne a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely annyi érzelmet váltana ki az emberből, mint a jövőbe mutató megoldásokkal telepakolt Honda e.","shortLead":"Léteznek ennél praktikusabb és hosszabb hatótávú elektromos autók, de talán nincs még egy olyan villanyos modell, amely...","id":"20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a2b9df6-c82b-4802-90d4-8a8e0f1d202d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b75f75a-fcb3-40c6-91b3-2f2f0d1c1c79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200925_elektromos_honda_e_villanyauto_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. szeptember. 25. 18:05","title":"Kicsit múlt, nagyon jövő: teszten a helyes Honda e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most még nagyobb mindenki felelőssége – mondta Müller Cecília. Arról is beszélt, nem kell mindenkinél tesztet végezni, aki úgy gondolja, hogy fertőzött.","shortLead":"A halálozások száma akkor emelkedik meg, ha a fertőzöttek a magas kockázatú betegeknek adják át a vírust, ezért most...","id":"20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c33227-2659-4337-9a95-835a3b224a36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a405e00a-cc3e-4b6b-8246-4990690c842f","keywords":null,"link":"/itthon/20200925_Muller_Cecilia_45_het_mulva_emelkedhet_a_halalozasok_szama","timestamp":"2020. szeptember. 25. 11:59","title":"Müller Cecília: 4-5 hét múlva emelkedhet a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok felett, ahová a képet megpróbálták feltölteni. A Facebook már orvosolta a bajt.","shortLead":"Egyetlen, ártalmas kódot tartalmazó fényképpel át tudták venni az irányítást a hackerek azon felhasználói fiókok...","id":"20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed92aae2-e083-46de-bd3a-fe1845483673","keywords":null,"link":"/tudomany/20200925_instagram_bug_hiba_kiberbiztonsag_biztonsagi_res","timestamp":"2020. szeptember. 25. 10:33","title":"Súlyos biztonsági rés tátongott az Instagramon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]