[{"available":true,"c_guid":"3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita többségű, Perzsa-öbölben lévő sziget feletti iráni–szaúdi rivalizálás sem új keletű.","shortLead":"Méretéhez képest jóval nagyobb stratégiai jelentőséggel bír a kapcsolatait Izraellel normalizáló Bahrein. A síita...","id":"202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aa256e7-0e50-4acd-9aae-c3d6eef7c18c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb8f6c4-6571-4378-b57e-8a4496609ff4","keywords":null,"link":"/360/202039__bahrein__strategiai_sziget__arabizraeli_nato__kicsi_de_fontos","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:00","title":"Bahrein úgy megijedt Irántól, hogy Izrael mellé állt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","shortLead":"A párizsi éttermet vezető Taku Sekine 39 éves volt.","id":"20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6c96a67-906d-4e5c-96e2-bf2cde2c6067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1d617-2bef-4dbd-a5e0-a867c510b392","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Ongyilkos_lett_a_szexualis_zaklatassal_megvadolt_sef","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Öngyilkos lett a szexuális zaklatással megvádolt séf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","shortLead":"A kocsit gödör oldalfalai tartották meg.","id":"20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daedf323-2649-4f7e-a57c-f4bd797b1057&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c389b2-4836-4a39-8af2-57bcb9a4acb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200930_Munkagodorbe_hajtott_egy_autos","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Több méter mély munkagödörbe esett egy autó – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb problémáját: hogy gyorsan merülnek. A technológiával kapcsolatban viszont egyelőre több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A jelek szerint az Apple az üzemanyagcellás akkumulátorok felé kacsintgat, ami megoldaná a mai eszközök legnagyobb...","id":"20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68624af3-474a-4507-b98f-61b85b48a389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e73ff9-1aa6-4948-a11e-d01d24341a61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_apple_macbook_uzemanyagcella_hidrogen_szabadalmi_terv","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:33","title":"Heteken át bírná egy feltöltéssel az Apple új akkumulátora, de hidrogént kellene tankolni bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A távozó Indexesek új lapja egyelőre nem lesz fizetős. ","shortLead":"A távozó Indexesek új lapja egyelőre nem lesz fizetős. ","id":"20200929_elindul_a_Telex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dff596f9-e976-4aab-8c8a-f22e0946b7b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d4e9646-471b-4cf5-83ec-9c025cff22b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_elindul_a_Telex","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:49","title":"Még ezen a héten elindul a Telex","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45adcbf-8e93-4ff4-b3b5-b4c16ad8974c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal szerda dél előtt írt arról, hogy elérhetetlenné vált a Twitteren az About Hungary. A politikus magyarázatot vár.","shortLead":"Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár nem sokkal szerda dél előtt írt arról...","id":"20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d45adcbf-8e93-4ff4-b3b5-b4c16ad8974c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bd5bcee-3a19-4c4f-99df-891b9ccac5aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_about_hungary_twitter_csatorna_felfuggesztese_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:25","title":"Felfüggesztette a Twitter a magyar kormány csatornáját [frissítés: ismét elérhető]","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ddd47c7-e1b1-4c03-8f2f-38c75fd62c7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a limitált szériás kékvérű brit kocsi a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","shortLead":"Ez a limitált szériás kékvérű brit kocsi a 90-es évek közepére repít vissza bennünket.","id":"20201001_842_kilometerrel_varja_uj_gazdajat_ez_a_26_eves_v12es_jaguar_luxusauto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ddd47c7-e1b1-4c03-8f2f-38c75fd62c7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2385994e-3813-4589-9c28-4afb823bf36c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201001_842_kilometerrel_varja_uj_gazdajat_ez_a_26_eves_v12es_jaguar_luxusauto","timestamp":"2020. október. 01. 06:41","title":"842 kilométerrel várja új gazdáját ez a 26 éves V12-es Jaguar luxusautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta, így sikerült új információkhoz jutni róla.","shortLead":"A WASP-189b az eddig talált legextrémebb planéta. A bolygót most az Európai Űrügynökség (ESA) műholdja is megvizsgálta...","id":"20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=124ef686-a40f-4c0f-b120-56972883bbc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0f71984-173f-4434-a405-ae62248cc411","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_exobolygo_wasp_189b_cheops_europai_urugynokseg_esa","timestamp":"2020. szeptember. 29. 18:13","title":"3200 Celsius-fok van ezen a különleges bolygón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]