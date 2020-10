Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szél Bernadett teszteltette magát koronavírusra. Az eredmény negatív lett.","shortLead":"Szél Bernadett teszteltette magát koronavírusra. Az eredmény negatív lett.","id":"20201002_szel_bernadett_koronavirusteszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6cb40855-8a75-43dd-aff3-0d407a604ab3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b47585b6-dde2-4eb6-8352-4c1850952417","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_szel_bernadett_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 02. 19:42","title":"\"Ezt most sikerült elkerülni\" – negatív lett Szél Bernadett koronavírustesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","shortLead":"Bemutatjuk a litván céget, amely afrikai országokat áraszt el gagyi postabélyegekkel, és még jó üzletet is csinál ezzel.","id":"202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a4e2f2-7e1e-4523-9e4a-fc93a6b40c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d459ab83-5142-4f04-8435-4fe9acea510a","keywords":null,"link":"/360/202040_rajuk_nyomjak_abelyeguket","timestamp":"2020. október. 03. 08:30","title":"Az igazi gyűjtők rájuk se néznek, de van, akinek jól jönnek a giccses bélyegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"elet","description":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","shortLead":"11 éven át követtek 1,7 millió svédországi nőt, hogy kiderüljön, valójában mennyire hatékony a HPV elleni védőoltás.\r

","id":"20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84cd494-f367-4ddf-9ef4-3f4fb7a4a5eb","keywords":null,"link":"/elet/20201001_mukodik_a_hpv_oltas_legkiterjedtebb_kutatas_szerint","timestamp":"2020. október. 01. 16:12","title":"88 százalékkal csökkentheti a HPV-oltás a méhnyakrák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Több mint 800 ezer ügyfélnek segíthet a hitelmoratórium meghosszabbítása - közölte a jegybank szakértője.","shortLead":"Több mint 800 ezer ügyfélnek segíthet a hitelmoratórium meghosszabbítása - közölte a jegybank szakértője.","id":"20201002_MNB_hitelpiac_szakacs_janos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec573243-cd3b-4084-a960-750d6043b595","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_MNB_hitelpiac_szakacs_janos","timestamp":"2020. október. 02. 13:30","title":"Az MNB szerint nincs szükség beavatkozásra a hitelpiacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene megtámadni az új harci járművekkel. De hogy kerül a képbe a pápamobil? Ez is kiderül a Duma Aktuál legújabb részéből. ","shortLead":"Hamarosan Magyarországon is csúcsszuper tankok készülhetnek, Litkai Gergelyék pedig már meg is tervezték, kit kellene...","id":"20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed65c38a-c471-44d0-b8c4-c3339014f06f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bad17003-e02b-4aaa-bd7a-b69037d7af66","keywords":null,"link":"/360/20201002_Duma_Aktual_Hiuz_harckocsi","timestamp":"2020. október. 02. 19:00","title":"Duma Aktuál: A 2Rule mezről lepattan a Hiúz harckocsi lövedéke, mert felismeri a barátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat lehetősége viszont így is megvan.","shortLead":"A szárazság és a tavaszi fagy miatt 15-20 százalékos terméskiesés várható az egyes fajtáknál. A kiváló évjárat...","id":"20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=604da99d-1731-4cdb-8562-a8bc9da38148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5ea7ab7-0e2d-4304-b72c-311aad063bbd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_bor_szolotermes_szolo_szarazsag_legli_otto","timestamp":"2020. október. 01. 16:52","title":"Kevesebb bor lesz idén, de a minőségre nem lehet panasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d","c_author":"HVG","category":"360","description":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével megbízást kapott a Kósa Lajos vezette korcsolyaszövetség új korcsolyaközpontjánál is. Most a 65 milliárdból épülő hajdúnánási motorversenypálya üzemeltetését bízták rá. ","shortLead":"10 éven át dolgozott együtt a volt debreceni polgármesterrel városfejlesztési osztályvezetőként, de magáncégével...","id":"202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32bbc152-e8f6-4be9-8857-8b1f5cdb619d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b0a97b0-5122-48a8-ad28-200259168c1d","keywords":null,"link":"/360/202040_keletmagyarorszagi_versenypalya_kosa_kozeleben","timestamp":"2020. október. 01. 16:00","title":"Kósa Lajos embere már nyeregben az épülő MotoGP-pálya cégénél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával.","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6dae9-e4c1-4842-b9bf-ad3cd9263c24","keywords":null,"link":"/360/202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","timestamp":"2020. október. 02. 06:30","title":"Ha pulykafelvágottat vagy -fasírtot vesz, jó eséllyel Mészárosnál cseng a kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]