[{"available":true,"c_guid":"918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését hozta az olasz helyhatósági választás. Az ezzel együtt tartott népszavazáson pedig nagy többséggel nyert a parlamenti képviselők és szenátorok számát jelentősen csökkentő kezdeményezés.","shortLead":"A járvány második hullámában jól navigáló kormány erősödését és a Liga-vezér Matteo Salvini pozíciójának gyengülését...","id":"202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=918b86a1-1fa5-4ee0-a2bd-af646adc08fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca6dcbf-a0d0-427a-a152-de74ebdcafb8","keywords":null,"link":"/360/202040__olasz_szavazas__salvini_kudarca__koalicios_feszultsegek__gyozelmi_jelentesek","timestamp":"2020. október. 02. 16:00","title":"Harmadszorra sem tudott fülkeforradalmat csinálni Orbán olasz barátja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már Twitterezett is. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnököt Remdesivirrel kezelik a bethesdai Walter Reed katonai kórházban, ahol az éjjel már...","id":"20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f0e0f9-7ef9-42de-93a3-93ac704f8610&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436dae70-a27c-42fe-8071-b8acb404ddfb","keywords":null,"link":"/vilag/20201003_Remdesivirrel_kezelik_Donald_Trumpot_nincs_szuksege_oxigenre","timestamp":"2020. október. 03. 07:23","title":"Remdesivirrel kezelik Donald Trumpot, nincs szüksége oxigénre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","shortLead":"Havi vagy éves fix díjért cserébe több száz minőségi játékhoz és alkalmazáshoz kínál hozzáférést a Google Play Pass.","id":"20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3ad911d-da83-42e1-ad20-b0ceff92e8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843997c0-cb8e-40cd-a3de-6e0703a55ff6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_google_play_pass_alkalmazas_jatek","timestamp":"2020. október. 01. 14:23","title":"Napokon belül Magyarországra is megérkezik az androidos Play Pass, az első hónap ingyenes lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira pedig hamarosan áldását adhatja. Első körben az alacsony és közepes jövedelmű országok kaphatnak ezekből.","shortLead":"Egy dél-koreai gyártó által készített koronavírustesztet már jóváhagyott az Egészségügyi Világszervezet, egy amerikaira...","id":"20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75ac9e26-0a6f-405c-85e8-7f5161a11636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea472116-1ea3-435b-bda0-2884993689b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_koronavirus_gyorsteszt_abbott_sd_biosensor","timestamp":"2020. október. 01. 09:03","title":"1500 forintért 15–30 percen belül eredményt mutat az új koronavírusteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","shortLead":"Szombaton akár 30 fok is lehet. ","id":"20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50e264cc-36c5-497e-8fb0-642ed7afd306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a031c73f-3e16-45d6-9860-425c5ec75c60","keywords":null,"link":"/elet/20201002_idojaras_elorejelzes_meteorologia_nyari_meleg","timestamp":"2020. október. 02. 07:25","title":"A hétvégén visszakacsint a nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy Boldizsár szerint Dúró Dóra akciója után olyanokat is sikerült átbillenteni, akik nem gondolkoztak azon, hogy szükség van-e másfajta mesékre.

","shortLead":"Pozitívan csalódott a közvéleményben – mondta a Meseország mindenkié című mesekönyv szerkesztője M. Kiss Csabának. Nagy...","id":"20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c56f293-ac5a-4fce-9d74-a7c6c18d14e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c807a3b-1f3b-412e-af4a-62e210c66228","keywords":null,"link":"/360/20201001_Nagy_Boldizsar_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. október. 01. 17:00","title":"\"Vallásos emberek is támogatásukról biztosítottak\" – Nagy Boldizsár, a ledarált mesekönyv szerkesztője a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]