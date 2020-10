Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot követelt a koronavírus-járvány.","shortLead":"285 ezer új fertőzöttet azonosítottak egy nap alatt, 260 ezer ember pedig meggyógyult. Hétfőre 5 ezer áldozatot...","id":"20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94eab231-0482-4952-9fc8-3407832c8b92","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_vilagszerte_35_millio_fertozott","timestamp":"2020. október. 05. 08:21","title":"35 millió felett az összes fertőzött száma, több mint 10,6 millióan most is koronavírusosak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","shortLead":"A tiltakozó diákok továbbra is kitartanak amellett, hogy az egyetemnek jelenleg nincs legitim vezetése. ","id":"20201005_SZFE_blokad_kuratorium","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8793ece8-d473-4c00-90d8-f22c63e4e29e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d0575f-8ddc-43fd-a394-d6ebfcb8f631","keywords":null,"link":"/kultura/20201005_SZFE_blokad_kuratorium","timestamp":"2020. október. 05. 15:19","title":"SZFE: Fennmarad a blokád, a hallgatók visszautasítják a kuratórium ultimátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt a 2019-es szint.","shortLead":"A szeptemberi forgalom elmaradt az egy évvel korábbitól az ingatlanpiacon, de a harmadik negyedév egészében megvolt...","id":"20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fde0ecc7-8ea8-4f8d-ace4-81a766db28d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"504e0f19-3d1d-4659-893f-662c72133b23","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201004_Az_ingatlanpiac_kohogott_szeptemberben","timestamp":"2020. október. 04. 09:47","title":"Az ingatlanpiac köhögött szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak lassan csökken majd az ilyen telefonok átlagára.","shortLead":"A Canalys piacelemző cég előrejelzése szerint 2021-ben nagy bumm várható az 5G-s mobilok piacán, de Európában csak...","id":"20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4b2eb18-343f-4e4f-99f6-64de77307b32","keywords":null,"link":"/tudomany/20201004_5g_okostelefon_mobiltelefon_canalys_piacelemzes","timestamp":"2020. október. 04. 08:03","title":"Önnek mikor lesz 5G-s telefonja? Nagy bumm várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada most is zárva van, de akadnak, akik egy pillanatra sem csuktak be, illetve időközben újra kinyitottak. Körbenéztünk Ferihegyen, hogyan fest a reptér a járvány második hullámának idején.","shortLead":"Elképesztő mértékben visszaesett a forgalom a koronavírus magyarországi megjelenése óta. Átlagosan az üzletek harmada...","id":"20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38240d25-30ad-461b-8766-673702e5b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d23c02b0-41b1-4c10-93fa-59eb3ff1f136","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_A_tulelesert_kuzdenek_a_boltosok_a_Ferihegyi_repuloteren","timestamp":"2020. október. 03. 17:00","title":"A túlélésért küzdenek a boltosok Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján vasárnap a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság.","shortLead":"Egy négyesfogat elszabadult lovai okoztak balesetet szombat délután Keszthelyen - közölte a rendőrség honlapján...","id":"20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a535c80e-73fe-4f93-a712-bfa76af24f62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb43d59-a738-40b6-b58d-2d88bb44d38c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Hintoval_elszabadult_lovak_okoztak_balesetet_Keszthelyen","timestamp":"2020. október. 04. 10:05","title":"Hintóval elszabadult lovak okoztak balesetet Keszthelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel férnek csak hozzá a jegyautomatákat kezelő szoftverhez, ráadásul egy korábbi szerződésmódosítás miatt a cégnek fizetnie kellett azért, hogy a reptéri járatok jegyét töröljék az automata kínálatából. ","shortLead":"A BKK igazgatósági elnöke a főváros és a BKK előző vezetéseire mutogatva azt állítja, hogy előnytelen feltételekkel...","id":"20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11155707-7a6a-40a4-aebd-656a784426ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9d58db-5440-46a6-a1b4-8f3edaa18882","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_Draskovics_BKK_100e_vitezy","timestamp":"2020. október. 05. 14:11","title":"Draskovics: Már nem dolgozik a BKK-nál, aki hibázott a reptéri buszjegyekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra emelik a járvány miatti készültséget. Így például egyetlen bár sem nyithat ki a következő két hétben.","shortLead":"Egy sor korlátozást vezetnek be a francia fővárosban, miután a koronavírus-fertőzöttek magas száma miatt maximálisra...","id":"20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c79fc8a-568e-46fb-a2ae-8c9c46d84065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e732ba-c3ce-4716-afc3-72cbeec206db","keywords":null,"link":"/vilag/20201005_koronavirus_parizs_keszultseg_kocsmak_bezarnak","timestamp":"2020. október. 05. 10:34","title":"A legmagasabb riasztási övezetbe kerül Párizs, annyi a koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]