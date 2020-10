Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is dühösek.","shortLead":"Az elnök rövid időre elhagyta a kórházat, hogy integessen a rajongóinak és fotóztassa magát. A titkosügynökök is...","id":"20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d00c8316-fd5d-464e-a783-81595afc3925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"533ac422-3bf7-4278-b3e5-d10837a580db","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Ez_orultseg__Trump_kocsikazasa_felhaboritotta_az_orvosokat","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"„Ez őrültség!” – Trump kocsikázása felháborította az orvosokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","shortLead":"Azt a hercegi feladatot kapták, hogy kikérdezzék Sir David Attenborought.","id":"20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1d4b8fc-cf07-43f6-b18e-10652a789ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11bcb8fb-b8df-4078-8d1b-342d1729ff83","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Vegre_hallhattuk_Vilmos_herceg_gyerekeinek_a_hangjat","timestamp":"2020. október. 05. 11:31","title":"Végre hallhattuk Vilmos herceg gyerekeinek a hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján: 7-2-re kapott ki az Aston Villa otthonában.","shortLead":"A címvédő hatalmas pofonba szaladt bele az angol labdarúgó-bajnokság negyedik fordulójának vasárnapi játéknapján...","id":"20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61161ec4-f248-4848-957f-9570a502522f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77db6db9-1c54-4a04-bf13-9be23ab732a9","keywords":null,"link":"/sport/20201005_liverpool_aston_villa_premier_league_foci","timestamp":"2020. október. 05. 05:32","title":"57 éve nem látott verést kapott a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt a díjra, most nincs se Nádas Péter, se Krasznahorkai László a fogadóirodák listáinak élbolyában. Csütörtökön megtudjuk, ki nyer.



","shortLead":"Az utóbbi években két magyar író is esélyesnek számított néhány nappal az irodalmi Nobel nyertesének bejelentése előtt...","id":"20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b355a704-a616-4f9d-a867-4cf750e06727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbf69fa-be9d-455f-afed-0ab4a9167bfb","keywords":null,"link":"/elet/20201005_Eltuntek_a_magyar_irok_az_irodalmi_Nobeldij_eselyesek_kozul","timestamp":"2020. október. 05. 10:02","title":"Eltűntek a magyar írók az irodalmi Nobel-díj esélyesek közül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","shortLead":"A hevesebb viharok környékén óránként 100 kilométer sebességű szélrohamok is előfordulhatnak. ","id":"20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b23b32a-c980-46ce-9d36-fd0a4a1e2e9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41f5157-6dca-49e0-a451-53b2b5f9db71","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_idojaras_vihar_zivatar_szel","timestamp":"2020. október. 05. 05:17","title":"Zivatarokra figyelmeztetnek az egész országban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","shortLead":"Életveszélyes, amit a férfi a 105-ös buszon művelt. ","id":"20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b60c1c42-8ecb-4782-9eb6-cfbe3c36603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"264dbc83-6b99-4426-b45e-8664fa42f403","keywords":null,"link":"/elet/20201005_busz_teteje_lanchid_varalagut","timestamp":"2020. október. 05. 13:35","title":"Busz tetején utazó kapucnis alakot videóztak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2dd2a-9e02-4d80-bb10-ec21c1b99c4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az V. kerületi fröccsöző terasza, illetve az ahhoz tartozó bódé 30 négyzetméteren égett vasárnap este.","shortLead":"Az V. kerületi fröccsöző terasza, illetve az ahhoz tartozó bódé 30 négyzetméteren égett vasárnap este.","id":"20201005_kigyulladt_a_belvarosi_froccsterasz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0a2dd2a-9e02-4d80-bb10-ec21c1b99c4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4fccb9-f6d4-4e65-a5ba-0e2648aedd8e","keywords":null,"link":"/itthon/20201005_kigyulladt_a_belvarosi_froccsterasz","timestamp":"2020. október. 05. 10:25","title":"Hatalmas lángokkal égett az éjjel a belvárosi Fröccsterasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7","c_author":"Nagy Iván László","category":"360","description":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt a kulcs. A brit kormány szerint viszont a felelősség – szinte kizárólag – a fiatalokat terheli.","shortLead":"Az egyértelmű, hogy Európában a koronavírus-járvány őszi felerősödésében a mindennapi élet nyári újranyitása volt...","id":"20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe013cc-0ba7-459d-8a8b-2e89e8102ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3feb92-4ad5-460b-a026-a07a61d9962f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Szeretettel_NagyBritanniabol_Lehet_a_vegletekig_hibaztatni_a_fiatalokat_a_masodik_hullamert","timestamp":"2020. október. 06. 10:10","title":"Szeretettel Nagy-Britanniából: Ki öli meg a nagyit?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]