[{"available":true,"c_guid":"6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","shortLead":"Az újdonság kevesebb, mint 4 másodperc alatt tudja le a 0-100-as gyorsulást. ","id":"20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dfe9d5d-6656-4afc-8319-84428f2de62a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd180eb-3db9-488e-bf51-691e589373cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_300_kmh_vegsebessegu_audi_rs4_abt_kombi_erkezett","timestamp":"2020. október. 05. 07:59","title":"300 km/h végsebességű Audi RS4 kombi érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13","c_author":"V.G.","category":"cegauto","description":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít, és 1,2 milliárd euró üzemi nyereséggel zárta az első fél évet. Ebben nagy része volt a nemrég bevezetett elektromos hajtású Taycannak, melynek csúcsváltozatait mi is kipróbáltuk Németországban.","shortLead":"Miközben számos autógyártót nehéz helyzetbe hozott a koronavírus-járvány, a Porsche továbbra is elég szépen teljesít...","id":"20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b58a7f3-0b90-4bb2-b0ec-3606771a8e13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8131a4-c0fb-4435-a653-7409551df280","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_Porsche_Taycan__Jobb_mint_a_911es","timestamp":"2020. október. 05. 14:16","title":"Porsche Taycan – Jobb, mint a 911-es?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Meglepetéssel készült a BKK.","shortLead":"Meglepetéssel készült a BKK.","id":"20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a009dafe-ec16-41e6-bc1c-7b5a3362293a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40250df8-6f72-404d-9115-a9c778eba73a","keywords":null,"link":"/cegauto/20201004_Maszkot_kapott_a_6os_villamos","timestamp":"2020. október. 04. 16:12","title":"Maszkot kapott a 6-os villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A magyar teniszező végül nem jutott be a legjobb nyolc közé Franciaországban.","shortLead":"A magyar teniszező végül nem jutott be a legjobb nyolc közé Franciaországban.","id":"20201005_fucsovics_roland_garros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5f437a-61e6-4176-8cc6-b88e19e3e6c5","keywords":null,"link":"/sport/20201005_fucsovics_roland_garros","timestamp":"2020. október. 05. 15:14","title":"Négy szettben kapott ki Fucsovics a Roland Garroson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak adott exkluzív interjúban Rubik Ernő, akinek a világ számos pontján egyszerre jelent meg könyve a bűvös kocka történetéről. A feltaláló elmesélte, milyen tanuló volt, hogy miért tartja magát mindenben amatőrnek, elmondta, milyen érzés volt először kirakni a bűvös kockát, és azt is, hogy mit gondol azokról, akik a neten talált útmutatók alapján rakják ki a kockát.

","shortLead":"A gyerekek a belső motivációjukat és kíváncsiságukat megőrizve kell, hogy megértsék a világot – mondja a hvg360-nak...","id":"20201006_Rubik_Erno_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7626a715-3003-4867-8a13-c0c30e956797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5db55b43-0994-412a-b974-3c9730b87d1f","keywords":null,"link":"/360/20201006_Rubik_Erno_interju","timestamp":"2020. október. 06. 12:00","title":"Rubik Ernő: „A készen kapott, tekintélyelvű tudás elnyomja a kérdezés szabadságát”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A jegybank szerint az OTT-ONE egyik részvényese bennfentes információhoz jutott a cég egyik vezető tisztségviselőjétől.","shortLead":"A jegybank szerint az OTT-ONE egyik részvényese bennfentes információhoz jutott a cég egyik vezető tisztségviselőjétől.","id":"20201005_ott_one_nemzeti_bank_buntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eeb6dbf-ba9b-4c1d-ab45-0cdb47b50007","keywords":null,"link":"/kkv/20201005_ott_one_nemzeti_bank_buntetes","timestamp":"2020. október. 05. 11:07","title":"Megbüntette a lélegeztetőgép-biznisz egyik szereplőjét a jegybank és feljelentést is tett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","shortLead":"A francia PSA-konszern német márkájának kompakt modellje várhatóan 2021-ben újul meg teljesen.","id":"20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683a1c99-5f2b-4f46-b3ac-29cf3596433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b71327f-c540-452c-be70-d568acbb1870","keywords":null,"link":"/cegauto/20201005_igy_mutathat_a_teljesen_uj_opel_astra_hogy_tetszik","timestamp":"2020. október. 05. 06:41","title":"Így mutathat a teljesen új Opel Astra, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden egy támogató petíciót is átadtak az autonómiájukért futóknak.","shortLead":"Vasárnap délután öt vidéki városba futottak be az egy napja a színművészetiről startoló váltófutók, mely során Szegeden...","id":"20201004_SZFE_stafeta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39213baf-6a05-4c9f-ba59-b6a902bf60cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee5c0a29-2bc5-478b-9f51-4bf2c2adcb5c","keywords":null,"link":"/itthon/20201004_SZFE_stafeta","timestamp":"2020. október. 04. 17:30","title":"Befutottak Szegedre a színművészetisek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]