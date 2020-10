Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt költségek miatt feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen.","shortLead":"Budapest mindenképpen befejezi a városligeti Biodóm építését, a hiányzó 5 milliárdot a kormánytól várják. Az elszállt...","id":"20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60a5e04-489f-4157-8e82-55373d1a8239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdcaa4e6-2d58-4263-8bb3-ba943a2c1a5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201008_Budapest_vezetese_feljelentest_tesz_a_Biodom_miatt","timestamp":"2020. október. 08. 12:53","title":"Budapest vezetése feljelentést tesz a Biodóm miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a58be1-75ad-497e-b6b9-30026b5cd8b2","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten, de így is nagyon magas szinten maradt.","shortLead":"Csökkent az első alkalommal munkanélküli segélyt kérők száma az Egyesült Államokban a múlt héten, de így is nagyon...","id":"20201008_usa_jarvany_munkanelkuli_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04a58be1-75ad-497e-b6b9-30026b5cd8b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68b15b41-4675-4928-bcf7-e5de373b24a6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201008_usa_jarvany_munkanelkuli_valsag","timestamp":"2020. október. 08. 16:44","title":"A járvány miatt munkanélkülivé vált amerikaiak fele még mindig nem talált új állást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület az ország. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon a jogállam terepét hadseregek tarolták le. S nem tegnap, hanem majdnem másfél évtizede háborús terület...","id":"202041_haboru_es_haboru","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6218f7-f2e6-4a0b-9e3c-37c71f3e7279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e969ae5-0d87-479f-8746-afc681a76758","keywords":null,"link":"/360/202041_haboru_es_haboru","timestamp":"2020. október. 09. 11:00","title":"Hont András: Háború és háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c393695-3428-4970-bd23-811d4e83c90f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány szerint Gulácsi Péter volt a magyar csapat legjobbja. \r

","shortLead":"A férfi a zárójelentés szerint Covid-19 betegségben halt meg, a járványügyi adatokban viszont nem szerepel az elhunytak...","id":"20201008_Muller_tanar_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f950305c-d801-4c80-8758-d2a5fb42c0cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc82e55-4811-4406-8a6a-3be67aef135a","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Muller_tanar_koronavirus","timestamp":"2020. október. 08. 17:01","title":"Müller: Még vizsgálják a 39 évesen meghalt koronavírusos tanár esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is kecsegtet a másodlagos luxuspiac.","shortLead":"Nemcsak kevesebb hulladékkal jár, ha eladják a már nem hordott ruhadarabokat, de óriási üzleti lehetőséggel is...","id":"20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff82c688-8b16-4300-abe5-81c7f3fb11f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99c60a5f-fa87-4a48-8ba0-82a5c6aaf8a5","keywords":null,"link":"/kkv/20201009_Jo_aron_venne_hasznaltan_Guccit_Ezen_a_masodlagos_piac_se_biztos_hogy_segit","timestamp":"2020. október. 10. 10:15","title":"Jó áron venne használtan Guccit? Ne reménykedjen, úgy még drágább is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de éves összehasonlításban is jelentős a csökkenés.","shortLead":"Szeptember első két hetében 30 százalékkal esett vissza a napelemek által megtermelt áram mennyisége Kaliforniában, de...","id":"20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15834298-4e36-4c8a-9a63-5535f4674808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bfcbec2-5a0d-4025-9232-a778127f6f01","keywords":null,"link":"/tudomany/20201010_kalifornia_erdotuz_napelem_elektromos_aram_zoldenergia","timestamp":"2020. október. 10. 08:03","title":"A kaliforniai tüzek hatása: sokkal kevesebb áramot tudnak termelni a napelemek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","shortLead":"A rendőrség szerint nem merült fel idegenkezűség gyanúja.","id":"20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09ed4ba3-8b95-4f91-b5e1-f62429653b77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d51229-a58f-4c63-b37b-01ab089545dd","keywords":null,"link":"/itthon/20201008_Lezuhant_egy_ember_a_Mammutban","timestamp":"2020. október. 08. 14:01","title":"Lezuhant egy ember a Mammutban a negyedik emeletről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]