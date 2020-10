Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7","c_author":"Kunhalmi Ágnes","category":"360","description":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","shortLead":"Nem lesz itt már többé kétharmad - és lehet, hogy Fidesz-kormányzás sem. Vélemény. ","id":"20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fca99d0-1448-4489-8b3a-4d62f9ff20a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"903d2cb6-baac-44fb-83df-dc55ac49a2e1","keywords":null,"link":"/360/20201013_Kunhalmi_Agnes_Borsod6__Nem_vagytok_egyedul","timestamp":"2020. október. 14. 12:00","title":"Kunhalmi Ágnes: Borsod6 - Nem vagytok egyedül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet vettünk a kelleténél.","shortLead":"A külügyminiszter azt mondta, a szervezet szerint sem baj, ha minden védekezéshez szükséges eszközből sokkal többet...","id":"20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e7a612c-4f83-409f-880d-d0f122eff715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6f4324-2b30-49d8-bf95-86da2227ef0e","keywords":null,"link":"/itthon/20201013_Szijjarto_peter_who_jarvanykezeles","timestamp":"2020. október. 13. 17:13","title":"Szijjártó szerint a WHO-ban nagyra becsülik Magyarország járványkezelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint a reggel 8 és délelőtt 10 óra között végzett testmozgással sokat tehetünk az egészségünkért.","id":"20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46875979-7774-473f-9caa-70263ceb1ba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfb66fdd-e90a-4f10-9638-4c270bd0c2d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_sport_rak_testmozgas_reggel","timestamp":"2020. október. 13. 20:03","title":"Szokott reggelente sportolni? A tudósok találtak rá egy igen jó okot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem változott, a forintárfolyam viszont jelentősen.","shortLead":"Tízezrekben mérhető különbséget hozott a hátunk mögött hagyott egy év az iPhone-ok árában. Az Apple alapára nem...","id":"20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03a66b36-97e6-47e0-8781-4630f65f7d54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0520a292-4aa2-4f43-97a0-2ffe15bfb698","keywords":null,"link":"/tudomany/20201014_apple_uj_iphone_12_mini_pro_max_magyar_ara_dragulas_forint_arfolyama","timestamp":"2020. október. 14. 07:33","title":"Durva drágulást hoztak az új iPhone-ok – de csak forintban számolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt, a Navalnij-mérgezés kapcsán orosz tisztviselők névsorának összeállításáról is megegyeztek.","shortLead":"Rákerülhet a fehérorosz elnök is az uniós szankciós listára – így döntöttek az EU külügyminiszterei, sőt...","id":"20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0073ceb2-c38b-4fc4-9b0a-b623b0edf249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf22e4e-b89f-4379-a714-0b68da688158","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_Szijjarto_Peter_unios_kulugyminiszterek","timestamp":"2020. október. 12. 15:10","title":"Szijjártó Péter kioktatta az uniós külügyminisztereket az EU alapszerződéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045","c_author":"Tálas Andrea","category":"360","description":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen. Követeléseik közé felvették az alkotmányos királyság reformját és a többnyire Németországban élő playboy uralkodó előjogainak megnyirbálását is.","shortLead":"A hongkongiak mintájára a thaiföldi fiatalok is hónapok óta tüntetnek a hat éve uralkodó katonai rezsim ellen...","id":"202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7cf2d28-6389-4ded-9eb7-3e406e67a045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9fafe38-f358-4791-87cf-629ae289bd4b","keywords":null,"link":"/360/202041__thaifoldi_tiltakozasok__felsegsertes__keresd_anot__ehezok_diadala","timestamp":"2020. október. 12. 17:00","title":"A felségsértésért járó akár 15 évnyi börtöntől sem félnek a thaiföldi tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett kereskedelmi forgalomba.","shortLead":"A mexikói kormány három vakcinagyártótól szerzi be az oltóanyagokat. Ezek közül viszont még egyik sem kerülhetett...","id":"20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35c41104-d025-48b2-8d6b-202478d0c5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f831047-54f3-4760-b0f0-64639224a338","keywords":null,"link":"/vilag/20201014_mexiko_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. október. 14. 05:45","title":"Mexikóban 116 millió embert készülnek beoltani koronavírus ellen – ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]