[{"available":true,"c_guid":"f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják.","shortLead":"A Remdesivirt csak egy szakaszban lehet használni. Már Magyarországon is gyártják.","id":"20201012_koronavirusgyogyszer_szerbia_remdesvir","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4eaea6c-6b24-49ed-a14a-0b1da9967157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5b835b-af47-4099-b86f-497208f5269d","keywords":null,"link":"/vilag/20201012_koronavirusgyogyszer_szerbia_remdesvir","timestamp":"2020. október. 12. 12:31","title":"Szerbiában már elérhető a koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag sokkal inkább autóba ülnek, így nem csökken jelentősen a kibocsátás azzal, hogy az emberek többsége otthonról dolgozik.","shortLead":"Brit tudósok megvizsgálták a távmunkában dolgozók közlekedési szokásait, és arra jutottak, hogy más okból kifolyólag...","id":"20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99ce3e4-f4cf-4c28-a8f1-6d57b407cb2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11977f3c-9a77-4cad-b5c5-a5dd550169df","keywords":null,"link":"/zhvg/20201013_Nem_sokat_csokken_az_autozas_okozta_kibocsatas_attol_meg_hogy_otthonrol_dolgozunk","timestamp":"2020. október. 13. 09:26","title":"Hiába a home office, alig csökken az autózás okozta kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","shortLead":"Azt mondta, a fájdalmak perspektívába helyezték a teszteket.","id":"20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a715844-1f71-46ec-86a6-037a6277bc18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f4dfb97-4a79-47e9-a7a0-ce24748f792d","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Szakvizsga_kozben_kezdett_el_vajudni_majd_levizsgazott_es_szult_is_egy_no","timestamp":"2020. október. 13. 08:40","title":"Szakvizsga közben kezdett el vajúdni, majd levizsgázott és megszülte a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet megkülönböztetni az egyes országokat, régiókat aszerint, hogy mennyire terjedt el a járvány. A magyar szabályozás eszerint indokolatlan korlátozást tartalmaz.","shortLead":"Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy ajánlást, amelynek segítségével egységes színkód alapján lehet...","id":"20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f504d-f39a-4c4a-a20c-bea20e2346de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Koronavirus_egyseges_fertozottsegi_szinkodban_egyeztek_meg_a_tagallamok","timestamp":"2020. október. 13. 14:31","title":"Koronavírus: egységes fertőzöttségi színkódban egyeztek meg a tagállamok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7ed4fab-f6a4-4846-9be9-8071dfed858f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus-járvány miatti tavaszi bezártság azóta sok országban mérséklődött, de az élet várhatóan jó ideig nem áll majd vissza a megszokott kerékvágásba. Ezt a (vírus)hullámot lovagolná meg a Tonal amerikai startup, mely a minap 110 millió dolláros tőkeinjekciót kapott. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti tavaszi bezártság azóta sok országban mérséklődött, de az élet várhatóan jó ideig nem áll...","id":"202041_digitalis_otthoni_edzogep_hazi_feladat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7ed4fab-f6a4-4846-9be9-8071dfed858f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5eb77b9-44cc-4d96-a51d-1005acf8624a","keywords":null,"link":"/360/202041_digitalis_otthoni_edzogep_hazi_feladat","timestamp":"2020. október. 12. 14:00","title":"Egymillióért olyan edzőgépet kap otthonra, hogy csak néz majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó elismeréseket. ","shortLead":"A Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület idén is átadta az év múzeumainak, illetve az év kiállításainak járó...","id":"20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fd2031-f8a6-4123-b8d9-0bc6468465a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28751991-699c-410f-b3f6-2dc1d8ae756f","keywords":null,"link":"/elet/20201013_Ezek_lettek_iden_a_legjobb_magyar_muzeumok","timestamp":"2020. október. 13. 10:32","title":"Ezek lettek idén a legjobb magyar múzeumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3317e385-f562-4bad-b827-58bbbf8a6f3e","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hogyan lehet úgy megszervezni az árverést, hogy az eladó a legjobban járjon? Ennek a kérdésnek a vizsgálatáért kapta meg az idei közgazdasági Nobel-díjat két amerikai kutató, Paul Milgrom és Robert Wilson.","shortLead":"Hogyan lehet úgy megszervezni az árverést, hogy az eladó a legjobban járjon? Ennek a kérdésnek a vizsgálatáért kapta...","id":"20201012_nobel_dij_kozgazdasag_arveres_aukcio_elmelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3317e385-f562-4bad-b827-58bbbf8a6f3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06fa8f8b-b3ee-40cc-b85b-af08dc41a1b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201012_nobel_dij_kozgazdasag_arveres_aukcio_elmelet","timestamp":"2020. október. 12. 17:15","title":"A győztesek átka, az árverési titkok és a 3G – ezért járt idén a közgazdasági Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára: jelentős segítséget adtak a járvány sújtotta polgároknak és a vendéglátásnak, valamint a 2015-ösnél nagyobb arányban nyerték a hétvégi önkormányzati választást. ","shortLead":"A Bécset hagyományosan uraló szociáldemokratáknak sok egyéb mellett egy jól kitalált akció is sokat hozott a konyhára...","id":"20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3583bfa4-343c-4724-9188-5df8bbb6a488","keywords":null,"link":"/360/20201013_Szeretettel_Becsbol_Magabiztos_szocialdemokrata_gyozelem","timestamp":"2020. október. 13. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Az osztrák főváros egymillió Wiener Schnitzellel maradt vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]