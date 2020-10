Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","shortLead":"Jelentős mennyiségű hó hullott a Mátra magasabban fekvő területein.","id":"20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=efde60fb-f0fb-494a-bcf2-4305bdfe9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d9c064d-a76e-4f25-9eb2-b5872ea944ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20201014_matra_kozlekedesi_fennakadas_aramszunet_havazas","timestamp":"2020. október. 14. 17:58","title":"Áramszünetet, közlekedési nehézségeket okoz a Mátrában esett 14 centis hó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3b80b0-bd8b-4b59-913b-69ae1e68084d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Láncreakció projekt oktatási csoportja Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkárnak, Novák Katalin családügyi miniszternek, és Vecsei Miklós miniszterelnöki biztosnak címzett nyílt levélben írta le, milyen feltételeknek kellene teljesülni, hogy mindenki számára elérhető legyen a digitális távoktatás.



