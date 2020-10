Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","shortLead":"A Moody's már a múlt héten leminősítette Nagy-Britannia államadós-besorolását.","id":"20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=210e070a-c3a3-4682-9fc2-a453e2f488b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60199296-9989-4c8b-98fa-458c0b608227","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201022_Brit_gazdasag_kilepes_EU_brexit","timestamp":"2020. október. 22. 20:27","title":"Máris komoly károkat okozott a brit gazdaságnak a kilépés az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","shortLead":"A Berlina Aerodinamica Tecnica, vagy más néven B.A.T. autók láttán nemcsak 70 éve esett le sokak álla. ","id":"20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bd4acbb-3ab6-460b-b936-d45862a9a53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"210fcf3e-a6db-4cf3-af87-a8cf7c0f063f","keywords":null,"link":"/cegauto/20201023_igy_lattak_a_jovot_az_50es_evekben_uj_gazdara_var_3_futurisztikus_bertone_auto","timestamp":"2020. október. 23. 06:41","title":"Így látták a jövőt az 50-es években: új gazdára vár 3 futurisztikus Bertone autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban, hogy kiszűrődjenek a háttérzajok a beszélgetések során.","shortLead":"A novemberi frissítéssel érkezhet egy hasznos funkció a Microsoft Teamsbe: mesterséges intelligencia segíthet abban...","id":"20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d8cf735-a86f-4419-bff6-9efb8bd92afc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8ce38c-b799-4c11-ada8-c30cdaa5486b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201024_microsoft_teams_hatterzaj_szurese","timestamp":"2020. október. 24. 10:03","title":"Igen hasznos funkció érkezik a Microsoft Teamsbe: kiszűri a háttérzajokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek között voltak még újságírók, a kormánymédiában kedvelt megmondóember, színész, volt miniszterek, egy képviselő, egy mézeskalács-múzeumos és egy vadászkürtös is.\r

\r

\r

","shortLead":"Gazsó L. Ferenc és Császár Attila kitüntetéseit Semjén Zsolt adta át. Az '56-os forradalom alkalmából kitüntetettek...","id":"20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c99f6967-451a-4076-9acc-53edc9e4b0ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80db983-6bbe-4f5d-804f-b8498fd2581a","keywords":null,"link":"/itthon/20201022_lovagkereszt_gazso_l_ferenc_csaszar_attila","timestamp":"2020. október. 22. 15:32","title":"Lovagkeresztet kapott a Hír Tv tévéostromos riportere, és az MTI volt igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megújul az Antenna Hungária által biztosított digitális földfelszíni műsorszórás, a százezrek tévézését biztosító mindigTV. A név- és arculatváltás mellett maga a kínálat is változik.","shortLead":"Megújul az Antenna Hungária által biztosított digitális földfelszíni műsorszórás, a százezrek tévézését biztosító...","id":"20201023_foldfelszini_digitalis_musorszoras_mindigtv_megujulas_november_arculatvaltas_csomagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e50ed733-afb8-4ded-8728-5740fafa1cb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20524e5d-66fc-4b02-b688-2bab50085a9f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_foldfelszini_digitalis_musorszoras_mindigtv_megujulas_november_arculatvaltas_csomagok","timestamp":"2020. október. 23. 12:03","title":"Százezreket érintő változás jön a tévézésben, megújul az ingyenes és a fizetős mindigTV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel az országos fertőzöttség terjedésével meredeken megugrottak a napi tömeges fogyasztásban is a kockázati tényezők - közölte a Magyar Nemzettel Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének elnöke.","shortLead":"A járványügyi védekezés szabályainak további szigorítását szorgalmazzák a kiskereskedelem munkavállalói, mivel...","id":"20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ecd0457-0e51-4bd2-9ba6-c859b9798ac7","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_A_boltosok_egyre_jobban_aggodnak","timestamp":"2020. október. 24. 10:05","title":"Egyre jobban aggódnak a kereskedők: szigorításokat akarnak az üzletekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","shortLead":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","id":"20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc15a8-f0c4-452c-af2f-3416b14757b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","timestamp":"2020. október. 23. 20:30","title":"1,4 milliárdot költ a kormány Beregszász vízügyi támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még mielőtt a felhasználókhoz kerülhettek volna az új iPhone 12 készülékek, már fel is került egy „teardown” videó a netre, azaz kiderült, hogy milyen alkatrészek kerültek a legújabb iPhone belsejébe.","shortLead":"Még mielőtt a felhasználókhoz kerülhettek volna az új iPhone 12 készülékek, már fel is került egy „teardown” videó...","id":"20201023_apple_iphone_12_teardown_video_iphone11_osszehasonlitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd3d7811-a691-455e-9b3a-d7d9d0de3429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d322e575-7644-48c8-8d95-218a9dd01421","keywords":null,"link":"/tudomany/20201023_apple_iphone_12_teardown_video_iphone11_osszehasonlitas","timestamp":"2020. október. 23. 10:03","title":"Mit rejt az iPhone 12 belseje? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]