[{"available":true,"c_guid":"34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést járja körbe Pietro Marcello Martin Eden című filmje, amely Jack London száz évvel ezelőtti fejlődésregénye alapján készült.","shortLead":"Meghaladhatja-e valaki saját magát, a múltját és a származását anélkül, hogy megtörne a személyisége? - ezt a kérdést...","id":"202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ab50b5-36b5-4d97-9347-a7d29981c1e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"196547ff-0500-4387-a3ef-3838402f4c08","keywords":null,"link":"/360/202042_film__felemelkedes_es_lecsuszas_martin_eden","timestamp":"2020. október. 19. 16:00","title":"Közmunkásból is lehet boldogtalan irodalmár - Filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel jár majd, de nem fog belénk jönni.","shortLead":"A NASA becslései alapján 43-100 méter széles lehet az az aszteroida, amely két nap múlva közelíti meg a Földet. Közel...","id":"20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47772481-171d-4b7c-9fc3-489f534a66fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61b800d-762e-4d34-b714-11a2adcad6ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20201020_aszteroida_egitest_nasa_urkutatas","timestamp":"2020. október. 20. 12:03","title":"Nagydarab aszteroida húz el a Föld mellett a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit az új uniós előírások átvétele is segíthet. Ezzel azért is fontos tisztában lenni, mert a jelen állás szerint 2021 közepéig tartó hitelmoratórium végét követően szinte bizonyosan a csődök és felszámolások elszaporodására lehet számítani. Cikkünkben a legfontosabb megelőző intézkedésekről a CMS Budapest szakjogászai beszélnek.\r

\r

","shortLead":"Nem kell megvárni, amíg egy adós már nem tudja fizetni a hiteleit, van lehetőség elkerülni e helyzet kialakulását, amit...","id":"20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=13ae6d49-a0fc-4d2b-993d-8665a2bf7061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b245ea2-59e2-48df-a674-48d20fe6555e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201005_Hitelmoratorium_fizeteskeptelenseg_nemteljesto_hitelek_CMS_Budapest","timestamp":"2020. október. 19. 09:30","title":"Csődközelben a cége? Ha ezekre figyel, még változhat a helyzet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és viseli a szlovák társadalom. S nemcsak a szélsőjobbos fociultrák, hanem mások mellett a kreatív ipar munkásai vagy a tanárok és tanítók is. A kormányzat pedig belefáradt a járványkezelésbe.","shortLead":"Szlovákia látványosan megúszta a Covid első hullámát, de a másodikat minden tekintetben sokkal nehezebben kezeli és...","id":"20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=169a523d-6783-4ac4-ba27-2c50c18cd371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e20909a8-2919-4cfa-a0ac-5c1382ca1b3a","keywords":null,"link":"/360/20201020_Szeretettel_Pozsonybol_Koronavirusjarvany__fogy_a_turelem_lazul_a_fegyelem","timestamp":"2020. október. 20. 13:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Koronavírus-járvány – fogy a türelem, lazul a fegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f95456-8db1-4089-a9fe-bedcb5ca1cf7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A korábban hittnél kisebb és közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, még akár százezer évbe is telhet, mire szupernóvaként felrobban, állapította meg egy magyar csillagászt is a tagjai között tudó nemzetközi kutatócsoport – tudatta az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat.","shortLead":"A korábban hittnél kisebb és közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, még akár százezer évbe is telhet, mire...","id":"20201019_betelgeuse_oriascsillag_merete_kisebb_tavolsaga_kozelebb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49f95456-8db1-4089-a9fe-bedcb5ca1cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14793fc6-e539-4ccd-a87e-8aca899e8234","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_betelgeuse_oriascsillag_merete_kisebb_tavolsaga_kozelebb","timestamp":"2020. október. 19. 06:03","title":"Jóval közelebb van a Földhöz a Betelgeuse óriáscsillag, mint eddig hittük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","shortLead":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","id":"20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc2b49-a26a-46ab-9d95-38255fe13ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","timestamp":"2020. október. 19. 15:18","title":"Felvásárolta az állam az egyik influenzaoltás teljes készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A görög Alexis Alexiou, miután túlélte a három csapást, megírta egy könyvben a tapasztalatait. ","shortLead":"A görög Alexis Alexiou, miután túlélte a három csapást, megírta egy könyvben a tapasztalatait. ","id":"20201020_Egyszerre_volt_influenzaja_koronavirusa_es_tudogyulladasa__konyvet_irt_belole","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=443eec28-9710-4409-a92b-3b8047b3aab2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b075e31-c8d4-4849-958a-ffa0189bd622","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_Egyszerre_volt_influenzaja_koronavirusa_es_tudogyulladasa__konyvet_irt_belole","timestamp":"2020. október. 20. 10:48","title":"Egyszerre volt influenzája, koronavírusa és tüdőgyulladása – könyvet írt belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","shortLead":"Az 1 001 lóerős hipersportkocsiért kicsit több mint 500 millió forintot kér a tulajdonosa. ","id":"20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f84c9cf-6866-4e64-912b-58a60059b2cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c081f31-7a6c-4774-8d68-6ff62971ccbe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_szinte_vadonatuj_13_eves_bugatti_veyron_varja_uj_gazdajat","timestamp":"2020. október. 19. 06:41","title":"Szinte vadonatúj 13 éves Bugatti Veyron várja új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]