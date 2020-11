Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","shortLead":"A Fidesz kommunikációs igazgatója Donald Trump vereségére reagált egy posztban. ","id":"20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58826ee8-0c73-4914-9549-29ebb637ad33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b76dcda7-089d-46ed-8e88-903cc3720fad","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_Hollik_Istvan_Koszonjuk_Trump_Elnok_Urnak_az_elmult_negy_evet","timestamp":"2020. november. 08. 10:01","title":"Hollik István: Köszönjük, Trump Elnök Úrnak az elmúlt négy évet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","shortLead":"Gajda Péternél a gyorsteszt mutatta ki a fertőzöttséget, most a PCR-teszt eredményére vár.","id":"20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dc54402-193e-45a0-b6ec-ae22b3828fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7761781c-4e9f-4b6c-9195-447036684595","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_koronavirus_jarvany_fertozes_gajda_peter","timestamp":"2020. november. 09. 09:49","title":"Kispest polgármestere, Gajda Péter is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","shortLead":"Miközben azt is nehéz eldönteni, ki a háziorvosa egy hajléktalannak, aki mintavételre küldheti. ","id":"20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56a5afe-28a2-4f0d-aef3-534e4c1b3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd05c57-3e4e-4030-a433-2356bb6a8aab","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Ket_negativ_koronavirusteszttel_lehet_csak_atmeneti_szallokra_bekerulni","timestamp":"2020. november. 07. 21:18","title":"Két negatív koronavírusteszttel lehet csak az átmeneti szállókra bekerülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem használhatók tömeges, közösségi szűrésre. Most épp egy ilyen szűrést jelentett be a miniszterelnök.","shortLead":"Vasárnap a Nemzeti Népegészségügyi Központ Karácsony Gergely tanárokat szűrő bejelentésére azt írta, a gyorstesztek nem...","id":"20201109_karacsony_szures_orban_antigen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=622557c2-0564-4a00-ad4c-c0e1a884571f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0bf47-c67b-4d74-8ed2-f989dee27ae9","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_karacsony_szures_orban_antigen","timestamp":"2020. november. 09. 12:49","title":"Karácsony: Olyan szűrési programot jelentett be Orbán, amiért egy napja a fővárost lehülyézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","shortLead":"Vádat emeltek egy ceglédi férfi ellen, aki a városi képviselő mellett a rendőrkapitányt is fenyegette. ","id":"20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31ff95d7-f9f4-41a7-bcff-bd7745ee68ad","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_parkolas_fenyegetes_cegled","timestamp":"2020. november. 09. 12:01","title":"Halálosan megfenyegette az önkormányzati képviselőt, mert nem oldotta meg az óvodai parkolást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","shortLead":"Közel egyórás demonstráción énekkel, versekkel álltak ki az egyetemfoglalók mellett.","id":"20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0cbc4e86-a283-4c58-a6d2-30952567c876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a471a580-a808-4e7b-84e1-83c39a27b239","keywords":null,"link":"/kultura/20201107_SZFE_tuntetes_Kossuth_teren","timestamp":"2020. november. 07. 18:32","title":"A Kossuth téren tüntettek az SZFE szabadságáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","shortLead":"Az amerikai elnökválasztás nem várt győztese a Four Seasons Total Landscaping.","id":"20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f260ac6-06f7-46c9-b2af-59abf63be043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5e9b4c-7b97-4c73-94db-a2e0099302f0","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_trump_sajtotajekoztato_kertepito","timestamp":"2020. november. 09. 06:10","title":"Megszólalt a kertépítő, amelynek a parkolójába Trumpék sajtótájékoztatót szerveztek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új intézkedéseket vezetett be a járvány miatt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Új jogállamisági mechanizmusban egyezett meg az Európai Tanács és az Európai Parlament. A magyar kormány új...","id":"20201108_Es_akkor_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0a81f3e-9911-4593-8535-1a12d61178d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bd3845-0e9a-405c-a26b-e02655f5652d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Es_akkor_","timestamp":"2020. november. 08. 08:00","title":"És akkor az EU mégiscsak elszámoltatja a jogállamiságot sértő tagállamokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]