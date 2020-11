Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","shortLead":"Összesen 14 milliót ért a két autó, amelyből az egyiket Franciaországban lopták, a másikat Németországban. ","id":"20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42af6171-69ff-490d-9a71-4d0536282f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cbcfdc-87d1-419b-a97e-5bc6fc73806b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_luxusauto_fennakadt_a_hataron","timestamp":"2020. november. 16. 08:57","title":"Nem jött össze az autótranszport, két nagy értékű kocsi akadt fenn a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű webáruház. Amelyről kevesen tudták, de valójában nem is webáruház volt: az eszközök eladása helyett – egy saját megfogalmazása szerint \"forradalmian új\" modellt alkalmazva – sokszor csak bérbe adta a készülékeket. Emiatt aztán sokan kerülhetnek most bajba azok közül is, akiknek már hónapok óta a zsebükben van a megrendelt telefon, asztalukon a laptop, szobájukban a tévé.","shortLead":"Régóta működik, éveken át viselte a \"megbízható bolt\" plecsnit, most viszont elérhetetlenné vált a Turbado nevű...","id":"20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19034707-0947-4a23-a179-40a30833dde6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835d974f-2a89-49da-9795-482a09668518","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_turbado_csod_webaruhaz_bezaras_berles_mnb","timestamp":"2020. november. 16. 08:03","title":"Bedőlhetett az egyik legnépszerűbb mobilbolt – igazából nem is adták el a termékeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98797771-99cc-42d6-b71e-dc385d5a3043","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"A maga egyszerűségében is különös és különleges zenekar a reménytelen helyzetekben és a nagy újrakezdésekben is mindig erős volt. Naná, hogy 2020-ban jelentkeznek egy új lemezzel. Meghallgattuk a Power Up című albumot.","shortLead":"A maga egyszerűségében is különös és különleges zenekar a reménytelen helyzetekben és a nagy újrakezdésekben is mindig...","id":"20201116_Visszatert_az_ACDC_mert_2020ban_barmi_megtortenhet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98797771-99cc-42d6-b71e-dc385d5a3043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d471e7b-fefd-446f-bdc6-019d2fb3ff51","keywords":null,"link":"/kultura/20201116_Visszatert_az_ACDC_mert_2020ban_barmi_megtortenhet","timestamp":"2020. november. 16. 17:00","title":"Visszatért az AC/DC, mert 2020-ban bármi megtörténhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási kísérletekre.","shortLead":"Több felhasználó is arra panaszkodik, hogy az iPhone 12 mini kijelzője lezárás után nem mindig reagál a feloldási...","id":"20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01488c27-bbe5-4bf2-ba84-2d89018e01d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e647eb35-88c3-4857-998e-25ce222d374b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201116_apple_iphone_12_mini_kijelzo_hiba","timestamp":"2020. november. 16. 09:40","title":"Volna itt egy nem mini gond az iPhone 12 mini képernyőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","shortLead":"A tavalyi évhez képest 46 százalékkal magasabb forgalmat generált Magyarországon az akció.","id":"20201116_edigital_black_friday","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6b4c5-2a7f-4a51-b079-32d79d82c84f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_edigital_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 11:09","title":"Fúrógép és kávéfőző mellett a maszk volt a sláger az Extreme Digital fekete péntekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot Hegyi-Karabahhal összekötő lacsini folyosón - közölte vasárnap az orosz védelmi minisztérium.","shortLead":"Tizenkilenc, visszatérő menekülteket szállító autóbuszt kísértek végig az orosz egységek az Örményországot...","id":"20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=78d1b17a-ed0b-4510-8502-86301ba7060b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6d8150-873b-46c0-800e-a1d508376c5d","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Moszkva_szerint_mar_koltoznek_vissza_a_menekultek_HegyiKarabahba","timestamp":"2020. november. 15. 19:07","title":"Moszkva szerint már költöznek vissza a menekültek Hegyi-Karabahba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","shortLead":"A csungkingi konzul hőstettéről készült videó bejárta a közösségi médiát.

","id":"20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f72f911-b8c1-4372-9aa3-dd9fc55be7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f43b580d-ca07-40bc-8191-14b996208d00","keywords":null,"link":"/elet/20201117_fuldoklo_eletmentes_brit_diplomata_kina","timestamp":"2020. november. 17. 12:26","title":"Fuldokló életét mentette meg egy brit diplomata Kínában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: záróra, felelősség, remény, gólöröm, hiszti. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a2017-0cca-4726-8c99-9afffe931be2","keywords":null,"link":"/360/20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. november. 15. 19:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos fontosabbnak tartja reményt gyártani, mint vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]