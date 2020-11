Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","shortLead":"A Financial Times értesülése szerint napokon belül megtörténhet az engedélyezés.","id":"20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1b7860b-2444-4a62-8e42-973ccc030602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65b9e244-b597-4c08-a436-618775937300","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201128_Napokon_belul_engedelyezhetik_a_Pfizer_vakcinajat_a_briteknel","timestamp":"2020. november. 28. 21:48","title":"Financial Times: A briteknél már december 7-én beadhatják az első Pfizer-oltásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13 szubjektív portrét foglalt kötetbe. Köztük a rendszerváltás kuszaságában lubickoló Matolcsy Györgyét, aki Antall József belső tanácsadói köréből avanzsált Orbán Viktor jobbkezévé.","shortLead":"Minden kornak megvannak a maga emblematikus alakjai. Farkas Zoltán többük pályáját közelről figyelhette, s most 13...","id":"20201128_Matolcsy_Gyorgy_a_jobbkez_Bloff_bloff_bloff__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_3resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d9bb5be-fc91-4de9-8747-b7248e300150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4dd1d8a-03a8-4c27-9377-5bc45f3ad3c5","keywords":null,"link":"/360/20201128_Matolcsy_Gyorgy_a_jobbkez_Bloff_bloff_bloff__Egy_gyujto_arckepcsarnokabol_3resz","timestamp":"2020. november. 28. 16:00","title":"Matolcsy György a privatizáció zavarosában - Egy gyűjtő arcképcsarnokából, 3.rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida kezére játszik.","shortLead":"A tervezett csapatkivonásokkal az USA Afganisztánban a Talibán, Irakban az iráni rezsim, Szomáliában pedig az al-Káida...","id":"202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06e6dc92-9af6-40f9-a5c0-99ebdfd050f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5cfea0-875a-4742-b523-8b9eb304c2ed","keywords":null,"link":"/360/202048__amerikai_tavozas__afganisztan_irak_szomalia__kapkodas__utana_avizozon","timestamp":"2020. november. 29. 16:00","title":"Trump magára hagyja Afganisztánt és Irakot, kerül, amibe kerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma csökkent.","id":"20201130_koronavirus_adatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a777204f-7f5f-4c18-913d-7e5bb44674a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"926a7a66-919a-4e00-aaa2-6e0ef89790f9","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_koronavirus_adatok","timestamp":"2020. november. 30. 09:08","title":"Koronavírus: 151 halott, 5595 új fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","shortLead":"Tisza Kálmán volt eddig a legtöbb napot kormányfő, mától Orbán Viktor.","id":"20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6498bfd-55fe-4fbe-924d-8f6580dec9b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e671bded-bc33-4b59-905e-c68f9723f7c1","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_Orban_miniszterelnoki_rekord","timestamp":"2020. november. 30. 08:43","title":"Orbán miniszterelnöki rekordot döntött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en meghaltak, rajtuk kívül 49 gondozó kapta el a vírust.","shortLead":"A soproni önkormányzat által fenntartott idősotthon 230 gondozottja közül 105-en lettek koronavírusosak, 12-en...","id":"20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80058002-35b6-481b-9777-97879013f1d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"add072c8-6788-4e7b-8110-ac0bc26bb2d2","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_koronavirus_sopron_idosotthon","timestamp":"2020. november. 28. 15:53","title":"154-en kapták el a koronavírust egy soproni idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Borsodra és Szabolcsra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat.","id":"20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732c23fc-673e-4d5b-a5ea-dc3ccfd28c6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c498868-f021-41c6-a638-629b35004a19","keywords":null,"link":"/itthon/20201128_Havazasveszelyre_figyelmeztet_az_OMSZ_Borsodban","timestamp":"2020. november. 28. 18:00","title":"Havazásveszélyre figyelmeztet az OMSZ, 5 centinél is több hó hullhat az északkeleti megyékben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával is megpróbálkozott. Ott érték tetten.","shortLead":"Miután a VII. kerületben lomtalanításra kirakott dolgokat gyújtott fel, a Blaha Lujza téri aluljáróban még egy kukával...","id":"20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3843520f-b532-43cd-92aa-8f32937e6fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc33321b-035d-4c47-83e0-fa3da8695ef3","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_reszeg_gyujtogato_budapest_belvaros_blaha","timestamp":"2020. november. 29. 13:03","title":"Gyújtogató járt a budapesti belvárosban, videón, ahogy elkapják a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]