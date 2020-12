Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","shortLead":"A MLSZ 2,39 milliárdnyi taopénzt ítélt meg a felcsúti focialapítványnak, de hogy mire, azt még nem tudni.","id":"20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67dc4da6-f9f9-4600-ab51-763617245d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a50f7a-a0dd-4065-8dd5-cf5b372c0ca7","keywords":null,"link":"/kkv/20201203_felcsut_mlsz_tao_tamogatas_tao_penzek","timestamp":"2020. december. 03. 16:49","title":"Felcsúton megint kitaláltak valamit, amire milliárdokat hagyott jóvá az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért mindenképp örömteli, hogy a brit szabályozók engedélyezték a Pfizer és a BioNTech által fejlesztett oltóanyagot.","shortLead":"Kemenesi Gábor szerint tudományos tény, hogy vakcina nélkül nem fogjuk legyőzni a járvány egészségügyi részét, ezért...","id":"20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1d0c08eb-2d1a-4d4b-8b69-7c9f588495a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63464ab5-b94f-4643-ab23-a8b95c245b6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201202_kemenesi_gabor_virologus_vakcina_koronavirus_biontech_pfizer_oltas","timestamp":"2020. december. 02. 12:03","title":"Kemenesi az engedélyezett vakcináról: Látszik a fény az alagút végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","shortLead":"Jövő szombatig kellene utalni a nyugdíjakat, de a karácsony miatt a szokásosnál hamarabb megtörténik.","id":"20201203_December_nyugdij","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf4e291e-288e-4cf9-af9e-7efa081925ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e82b8e-d72c-4ca7-bd6a-3c2464a51237","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201203_December_nyugdij","timestamp":"2020. december. 03. 12:19","title":"Decemberben korábban érkezik a nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi csúcskészülékeikbe. A héten nagyközönség elé lépett lapkáról most több szám is előkerült.","shortLead":"Mások mellett a Samsung, az Asus, az LG és a Motorola is azt tervezi, a Qualcomm új chipjét szerelik jövő évi...","id":"20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686d279a-86cc-4c2c-b76e-ece5fcc87420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85bb58e7-e43f-4705-8df4-4cbdb59a0c7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_qualcomm_snapdragon_888_androidos_telefon_processzor","timestamp":"2020. december. 03. 09:33","title":"Megjöttek a hivatalos adatok: pontosan mire lesz képes a 2021-es csúcsmobilok processzora?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől kaphatják meg az önkéntesek.","shortLead":"A következő napokban 2 millió adag készül el a Szputnyik V nevű koronavírus-vakcinából. A kétes hírű oltást jövő héttől...","id":"20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eeef254-299f-4d61-a588-7c889438e405&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c22865-6120-4f70-b2f6-05ce55d9fc84","keywords":null,"link":"/vilag/20201202_putyin_tomeges_oltas_oroszorszag_szputnyik_vakcina","timestamp":"2020. december. 02. 17:36","title":"Putyin elrendelte a tömeges oltást Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","shortLead":"2019 óta négy alkalommal is leállt a forgalom a peronvédelmi automatika problémái miatt.","id":"20201202_4es_metro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e0f29f7-eb22-4ee9-be27-f5e27ffc5fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bcbfecb-fd41-4d32-ad92-70b29bd07ec1","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_4es_metro","timestamp":"2020. december. 02. 08:15","title":"Népszava: Gond van a 4-es metró biztonsági rendszerével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos tiszti főorvos.","shortLead":"Jelenleg 28 gyereket ápolnak kórházban koronavírus-fertőzés miatt, egyikük sincs lélegeztetőgépen – közölte az országos...","id":"20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dfafdbe-8e21-4b0b-a7d5-a65344eecacf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc58d38-c221-4b7f-aa61-ae9057da0189","keywords":null,"link":"/itthon/20201202_Operativ_torzs_koronavirus_sajtotajekoztato","timestamp":"2020. december. 02. 14:15","title":"Operatív törzs: A most elhunytak 4 százalékánál nem találtak semmilyen alapbetegséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín Debrecen.","shortLead":"Tovább terjeszkedik Magyarországon a Xiaomi: a cég most először nyit Budapesten kívüli márkaképviseletet. A helyszín...","id":"20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daeb7e14-76a3-474b-8f8e-03c156715ce8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459ac176-42c9-46c0-b71d-a0ce594868a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201203_xiaomi_mi_store_magyarorszag_videk_debrecen","timestamp":"2020. december. 03. 17:03","title":"Debrecenben nyílik meg a Xiaomi első vidéki üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]