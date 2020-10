Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik a gyári maximumnál többel száguldanának az Autobahnon.","id":"20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7092048-3e97-43e5-9d19-e952c083d512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbf6db8-dc94-4d90-80d8-3109abac3a6c","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_kijatszhato_az_uj_volvok_180_kmhs_sebesseghatara","timestamp":"2020. október. 16. 06:41","title":"Kijátszható az új Volvók 180 km/h-s sebességhatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet kizsákmányolása ihlette a Recirquel új darabját, amelynek csütörtöki bemutatója előtti összpróbáján a társulat alapítójával beszélgettünk. Vági Bence mesélt arról is, hogyan vészelte át a csapat a karanténidőszakot, és arról is, mi a következő nagy terve a mostani bemutató után.","shortLead":"A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet idején született, de inkább korunk másik nagy problémája, a természet...","id":"20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0be0e26d-dafb-4d32-8923-1b085e98f250&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22a1313a-8f71-44f2-b0b5-a3f46b58cf2d","keywords":null,"link":"/kultura/20201014_Vagi_Bence_recirquel_amor_solus","timestamp":"2020. október. 14. 20:00","title":"Vági Bence: Nincs olyan, hogy egy artista nem áll a kezén, hogy nem megy fel a levegőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A napi halálozások száma kis híján a duplájára emelkedett 24 óra alatt.","shortLead":"A napi halálozások száma kis híján a duplájára emelkedett 24 óra alatt.","id":"20201015_olaszorszag_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=170701e9-30f5-433a-88f2-66c3eb2b21b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80600cbd-b25e-4397-b7b4-2c3c2c85862f","keywords":null,"link":"/vilag/20201015_olaszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. október. 15. 18:09","title":"Újabb rekord Olaszországban: egy nap alatt 8804-en fertőződtek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg az ellátóhelyre kerülni”. Hiányosságaik miatt azonban nem helyettesítik a PCR-teszteket - válaszolta a hvg.hu kérdésére az országos tiszti főorvos.","shortLead":"A most tesztelt antigénalapú gyorstesztek a diagnózis felállítását gyorsítják, hiszen ezáltal „gyorsabban tud a beteg...","id":"20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e82994f1-66d5-4955-8d0b-926ac22fb6af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0783ef20-18f9-4253-be8d-2a99335f3472","keywords":null,"link":"/itthon/20201016_operativ_torzs_muller_koronavirus","timestamp":"2020. október. 16. 12:24","title":"Operatív törzs: Koronavírusos beteg nem oltathatja be magát az influenza ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","shortLead":"Kezdődnek a szlovén és a magyar villamosrendszert összekötő vezeték munkálatai.\r

","id":"20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8ad1cd4-33ba-413d-9e3e-d2d3c4b0953e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf67a441-fb3c-4e33-9a13-3700ea6830af","keywords":null,"link":"/kkv/20201015_Orban_es_Jansa_letettek_egy_20_eve_huzodo_projekt_alapkovet","timestamp":"2020. október. 15. 16:12","title":"Orbán és Jansa letették egy 20 éve húzódó projekt alapkövét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","shortLead":"Ezt a lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású járművet nem nagy távolságok megtételére találták ki.","id":"20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8497e345-00ce-4a9b-a2cb-dd80d4fac50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfb12f8-53ef-4814-9fd5-4ef218e356c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201016_100_kilometeres_hatotavu_belarusz_uj_elektromos_teherautoja_maz","timestamp":"2020. október. 16. 09:21","title":"100 kilométeres hatótávú Belarusz új elektromos teherautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni róla.","shortLead":"Nem a parlament, hanem a kormány hatáskörébe tartozik a PRC-teszt ingyenessége, ezért nem lehet népszavazást kiírni...","id":"20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e6dfe24a-b43b-4c51-a887-db794f64e57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e64e87d-1b5f-4d35-b410-23344f6d8a21","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201015_NVB_nepszavazas_ingyenes_koronavirusteszt","timestamp":"2020. október. 15. 18:29","title":"NVB: Nem lehet népszavazást tartani az ingyenes koronavírustesztről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","shortLead":"Hat focistával dolgozik külön program szerint a Hosszú Katinkával korábban komoly sikereket elérő úszóedző.","id":"20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3173594a-a9fc-4f4e-9c6d-fbd83b5f1265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b500b2-fa87-4d09-bfed-c0fb631ce601","keywords":null,"link":"/sport/20201015_Shane_Tusup_foci_edzo","timestamp":"2020. október. 15. 16:32","title":"Harmadosztályú focicsapatnál lesz edző Shane Tusup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]