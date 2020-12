A humorista már februárban utálta az évet, de aztán megszületett a második gyereke, amitől 2020 „kicsit olyan lett, mintha combnyaktörés közben nyernék a lottón”. És a végére még szendvicsember is lett belőle.

A december hagyományosan nemcsak az év végi őrület, esetleg elcsendesedés ideje, hanem a segítésé is. Ennek a sürgetését pedig csak fokozza a járványhelyzet. Ez a december ugyanis a hajléktalanoknak és az időseknek is más lesz mint eddig, például azért, mert az egyre szigorodó szabályozás miatt az ellátásuk nehéz helyzetbe került. A támogatások eltűntek, az önkéntesek száma is csökkent a karantén miatt.

A Budapest Bike Maffia ezt a helyzetet mentené meg, mégpedig a legegyszerűbb és legkézenfekvőbb módon: egy szendviccsel. Az akcióhoz nem kell más, mint alapanyag és segítő kéz. És közben kapunk egy esélyt arra is, hogy visszatekintsünk az idei évre, mert ahogy Havasi Zoltán, a Budapest Bike Maffia vezetője mondja: 2020-at büszkén és méltósággal is le lehet zárni.

A december végéig tartó akció és a segítségnyújtás lehetőségeinek a részletei itt.