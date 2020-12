Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297","c_author":"HVG","category":"360","description":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont meglepő összefüggés utal ennek az ellenkezőjére. ","shortLead":"Régebbi filmek tanúsága szerint az amerikai autók hátsó ülésének jelentős szerepe volt a népszaporulatban, most viszont...","id":"202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a83f2f01-dac7-4054-be1e-ea7975c32297&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1f99-eaa3-45d9-b0c6-42c3e4ee3670","keywords":null,"link":"/360/202049_fogamzasgatlo_hatso_ules_nem_fer_be_aharmadik","timestamp":"2020. december. 07. 12:00","title":"Azért születik kevesebb gyerek, mert az autókban kötelező a gyerekülés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","shortLead":"Három éve változatlan a sorrend, az azonban változott, mit is dobálnak szét az emberek. ","id":"20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02733bca-aeeb-4b2d-980a-d0ac0192047e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"677d7c63-31b4-48a6-a037-6a6a09fc7b3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20201207_Valtozatlan_dobogo_a_CocaCola_a_Pepsi_es_a_Nestle_a_vilag_legnagyobb_muanyagszennyezoi","timestamp":"2020. december. 07. 12:18","title":"Továbbra is a Coca-Cola, a Pepsi és a Nestlé termékeit dobáljuk el a leginkább ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf5200e-42ab-482c-8c65-2746392b5e26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tett fel egy képet, amin kezében papírokkal látható.","shortLead":"A miniszterelnök a Facebook-oldalára tett fel egy képet, amin kezében papírokkal látható.","id":"20201207_Orban_Dontesek_hamarosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcf5200e-42ab-482c-8c65-2746392b5e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7715e6f8-0354-4844-99a4-0c7ed56b629b","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Orban_Dontesek_hamarosan","timestamp":"2020. december. 07. 12:50","title":"Orbán: Döntések hamarosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük a hangulatát. Különösen, hogy az idei évben akad pont elég nehézség, ami eltereli a figyelmünket az ünnepről. A karácsonyfák azonban a legtöbb városban már állnak, és jelzik, hogy a karácsony nem marad el idén sem, még akkor sem, ha más lesz, mint eddig.

","shortLead":"Túl vagyunk advent második vasárnapján is, a karácsony azonban még elég messze van ahhoz, hogy igazán átérezzük...","id":"20201207_karacsonyfak_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d403db6-d6a8-40df-97f0-87e201cf0b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ed715c-72dd-4d4b-94bd-d82685d22b7c","keywords":null,"link":"/elet/20201207_karacsonyfak_2020","timestamp":"2020. december. 07. 11:38","title":"Hiányzik a karácsonyi hangulat? Segítünk!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","shortLead":"A kormányzati tájékoztató oldal szerint a férfi idült veseelégtelenségben szenvedett.","id":"20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4487737e-f361-4f35-9390-be710efec5cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84b3b85-2eb0-4dc9-ab0e-48329962e182","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_aldozat_20_eves_december_7_adatok","timestamp":"2020. december. 07. 10:11","title":"Egy 20 éves férfi is van az újabb magyar áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","shortLead":"A menyasszony koronavírustesztje pozitív lett, de az esküvőt nem akarták lefújni.","id":"20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a48beb50-50a7-4239-800e-ad7b6c9ebecc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"998d4b0e-37b3-4f70-b4e9-f766a772337e","keywords":null,"link":"/elet/20201207_Teljes_vedofelszerelesben_rendeztek_egy_eskuvot_Indiaban","timestamp":"2020. december. 07. 15:45","title":"Teljes védőfelszerelésben rendeztek egy esküvőt Indiában, koronavírusos menyasszonnyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","shortLead":"Az RMDSZ a voksok mintegy 5,7 százalékát szerezte meg, amivel bejutott a Parlamentbe.","id":"20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43e7faaf-dae9-41b9-9b68-5467b978d657&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d419c9-9600-4b57-b5ed-074d16b9fa20","keywords":null,"link":"/vilag/20201206_Romaniai_valasztasok_ellenzek_exit_poll","timestamp":"2020. december. 06. 20:20","title":"Romániai választások: az ellenzéki szociáldemokraták győzelmét jelzi az exit poll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárult a per, amelyet a zenész indított az elnök ellen.","shortLead":"Lezárult a per, amelyet a zenész indított az elnök ellen.","id":"20201208_Veget_ert_Donald_Trump_es_Neil_Young_haboruja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed02997-3769-48df-a907-a04912607db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea669ba5-a2f7-4be4-ab6e-7c99b44a08c0","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Veget_ert_Donald_Trump_es_Neil_Young_haboruja","timestamp":"2020. december. 08. 09:06","title":"Véget ért Donald Trump és Neil Young háborúja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]