[{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta, hogy karácsonykor lehetőleg ne ünnepeljen együtt több család, tudatosítsuk, hogy ez csak átmeneti időszak.



","shortLead":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta...","id":"20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a04a2c-d6a5-4caa-9cec-b8e6cd549046","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","timestamp":"2020. december. 09. 10:14","title":"Szlávik János: Aki teheti, kérje a koronavírus elleni oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban, hogy a zöldfelületek kezelve vannak, hogy este égnek a lámpák az utcákon –, az ebben a helyzetben már nem magától értetődő – közölte a főpolgármester. Az Önkormányzatok Szövetsége egyeztetni próbál a megszorításokat erőltető iparkamarával.","shortLead":"Ami eddig természetes volt – hogy elindul a busz, hogy elviszik a szemetet, hogy van ivóvíz a csapban...","id":"20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ff5a81-bd28-4f66-a86f-49e133a24732","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201209_Karacsony_elarulta_mennyire_kell_meghuzni_a_nadragszijat_2021ben_Budapesten","timestamp":"2020. december. 09. 14:47","title":"Karácsony: A járvány és a kormány kilenc évvel küldik vissza az időben Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt kíváncsi, hogy hogyan lehet ez.","shortLead":"A gyógyszerész a mai napig megosztja \"járványszkeptikus\" tartalmait a közösségi médiában, egy képviselő arra volt...","id":"20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fa990a6-f6b7-4e2e-bc08-f66bfe2cd7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d84b72fd-afd4-4c95-a741-ae70bb348900","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_Rendorseg_Godeny_Gyorgy","timestamp":"2020. december. 09. 17:46","title":"Polt átpasszolta a rendőrségnek a Gődény elleni panaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55bb3dd-aae5-40f2-a2c7-00a1b297adc5","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Egy brüsszeli városházán érte a meglepetés a művészettörténészeket.","shortLead":"Egy brüsszeli városházán érte a meglepetés a művészettörténészeket.","id":"20201210_Hatvan_evig_logott_Brusszelben_egy_falon_mire_rajottek_hogy_barokk_remekmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f55bb3dd-aae5-40f2-a2c7-00a1b297adc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6531ca-4338-4baa-9130-3dce963a9c5d","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_Hatvan_evig_logott_Brusszelben_egy_falon_mire_rajottek_hogy_barokk_remekmu","timestamp":"2020. december. 10. 09:30","title":"Hatvan évig lógott Brüsszelben egy falon, mire rájöttek, hogy barokk remekmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","shortLead":"A fertőzöttek száma 5415-tel emelkedett az elmúlt 24 órában. Kórházban 7869 koronavírusos beteget ápolnak.



","id":"20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d20c1adc-7a84-4acd-9a44-dfeee95a3b78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4be2a703-53b7-4901-8150-98bd4fbd03b8","keywords":null,"link":"/itthon/20201210_Koronavirus_171_ember_halt_meg_szerdan","timestamp":"2020. december. 10. 08:56","title":"Újabb 171 ember halálát okozta a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor az új színházi törvényt tárgyalták.","shortLead":"A Katona József Színház igazgatója beszélt arról is: átverték a szakmát, ráadásul a kormány szabályt szegett, amikor...","id":"20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d200790d-9f2d-43ce-ab91-510af0359fd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71147be-3525-4944-9d1e-c9e51185f042","keywords":null,"link":"/kultura/20201210_mate_gabor_szfe_szinhazi_torveny_katona_jozsef_szinhaz","timestamp":"2020. december. 10. 08:52","title":"Máté Gábor: Újabb arcátlan disznóság, ha nem fogadják el az SZFE-hallgatók félévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal szemben, ráadásul van pár kifejezetten pozitív tulajdonságuk.","shortLead":"Egy új amerikai kutatás szerint az alkoholt nem tartalmazó kézfertőtlenítők is hatásosak lehetnek a koronavírussal...","id":"20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dcf5709-adf3-4c31-87ba-9755a40ddf30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"518d426d-58c4-4146-9c65-790e71f73e2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201210_benzalkonium_klorid_alkoholmentes_kezfertotlenito_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. december. 10. 08:03","title":"15 mp alatt kiirtja a koronavírus 99,9%-át egy alkoholmentes kézfertőtlenítő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","shortLead":"A detroiti kismama a terhessége nyolcadik hónapjában fertőződött meg.","id":"20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59d62f9f-deee-4560-8bf8-6c925ac645c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e898d80-7d2d-44f6-86de-304fb9f6a8dd","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Koronavirus_a_szuleszeten_meghalt_egy_terhes_amerikai_no_mielott_meg_kezbe_foghatta_volna_az_ujszulottjet","timestamp":"2020. december. 09. 08:08","title":"Koronavírus a szülészeten: meghalt egy amerikai nő, mielőtt még kézbe foghatta volna az újszülöttjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]