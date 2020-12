Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","shortLead":"A 30 méter magas lucfenyőt idén Szlovénia ajándékozta az egyházi államnak.



","id":"20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34b386f3-c473-4b61-a5df-24e96e09e0e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888df488-b887-48d6-8319-b989b3db111f","keywords":null,"link":"/elet/20201213_Felkapcsoltak_a_fenyeket_a_Vatikan_karacsonyfajan","timestamp":"2020. december. 13. 07:55","title":"Felkapcsolták a fényeket a Vatikán karácsonyfáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","shortLead":"A támadók akkor törtek be az iskolába, amikor a gyerekek már aludtak, és válogatás nélkül tüzet nyitottak.","id":"20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=161ceebb-ffa8-4fb3-abe7-c2af9520adcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75531a7d-2c68-4db3-9bc1-7f1453b75c15","keywords":null,"link":"/vilag/20201214_niger_fegyveres_tamadas_bentlakasos_iskola_eltunt_diakok","timestamp":"2020. december. 14. 05:58","title":"Több mint háromszáz diák tűnt el egy fegyveres támadás során Nigériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff2e028-aa99-475f-9a41-c72476ead710","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"Ugyan az utazásra még várni kell, de ezért érdemes: bemutatunk egy kedvelt stájer régiót, Schladming-Dachsteint. A stájer régió, Schladming-Dachstein nincs messze; minden családtag jól szórakozhat, és gyakorlatilag az összes pontja olyan a valóságban, mintha egy filterektől káprázó Instagram-kép lenne. ","shortLead":"Ugyan az utazásra még várni kell, de ezért érdemes: bemutatunk egy kedvelt stájer régiót, Schladming-Dachsteint...","id":"feelaustria_20201008_Teli_csodavilag_Stajerorszagban__itt_van_a_szomszedban_es_meg_a_szavunk_is_elall_tole","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7ff2e028-aa99-475f-9a41-c72476ead710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead24946-324e-4f96-9d9c-cad4e0ef5c8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20201008_Teli_csodavilag_Stajerorszagban__itt_van_a_szomszedban_es_meg_a_szavunk_is_elall_tole","timestamp":"2020. december. 14. 07:30","title":"Téli csodavilág Stájerországban - itt van a szomszédban, és még a szavunk is eláll tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"46648010-47e4-4d77-8a24-a2a93aeb3adc","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk. A vízügyi igazgatóság szerint nem külső vegyi szennyezésről van szó. ","shortLead":"\"Zavaros a víz, sáros, hordalékos\" - állítják a helyiek, akik szerint brutális mennyiségű szennyvízt engedtek rájuk...","id":"20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b026cb71-84dd-4fb4-9093-02180d94c0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5adbf448-3199-4b0f-8e45-ea6b12f4c521","keywords":null,"link":"/zhvg/20201213_Megint_csunyan_habzik_a_Raba","timestamp":"2020. december. 13. 11:17","title":"Megint csúnyán habzik a Rába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan kerülhet egy magyar termelő a világpiacra és a több millió forintot megmozgató borárverésekre? Folyékony Arany, harmadik rész. ","shortLead":"A felső kategóriába jutni 20 év egy irányba mutató munka - mondja az egyik legelismertebb tokaji borász. Hogyan...","id":"20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6098a57a-6c2f-4595-9cf4-554f4e8d31a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c458710-8c77-4942-9522-67435ab71fbd","keywords":null,"link":"/360/20201212_Doku360_Folyekony_Arany_harmadik_resz","timestamp":"2020. december. 12. 19:00","title":"Doku360: A minőség tőlünk függ, kezdve azzal, hogy köszönünk-e a szomszédnak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű motorját. Budapesten autóztunk a 460 kilométeres hatótávval kecsegtető újdonsággal.","shortLead":"A BMW nem tett más, mint a legmodernebb villanymotoros hajtásláncra cserélte az X3-as divatterepjáró belsőégésű...","id":"20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e267cb37-50f3-4f0d-8b8e-c5d06bae6ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7546441-af6f-42f1-b670-f8ff3434589e","keywords":null,"link":"/cegauto/20201212_elektromos_bmw_ix3_suv_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2020. december. 13. 17:00","title":"Feszültségkeltés Budapesten: kipróbáltuk az első kínai elektromos BMW-t, az iX3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné adatni. ","shortLead":"A miniszterelnök kabinetfőnöke úgy érvel, hogy aki nem jelentkezik a vakcináért, arról honnan tudnák, hogy be szeretné...","id":"20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ff4c90b-04ad-4e0d-a224-9892a7802d29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e6606f-cba6-40c2-bb6a-d6124207d5da","keywords":null,"link":"/itthon/20201214_rogan_antal_koronavirus_vakcina_regisztracio_bayer_zsolt","timestamp":"2020. december. 14. 07:46","title":"Rogán: Aki nem regisztrál az oltásra, hátrébb kerül a sorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa","c_author":"","category":"itthon","description":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","shortLead":"És egy doboz almával, ami ráadásul „jó minőségű szabolcsi válogatás”.","id":"20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d0dce1-815c-4626-b6b8-6801b299e3fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d41676b9-3887-49cc-8322-4def9e5bdcbb","keywords":null,"link":"/itthon/20201212_Egy_zsak_krumplival_halalja_meg_a_Kulugyminiszterium_a_dolgozok_munkajat","timestamp":"2020. december. 12. 14:10","title":"Egy zsák krumplival hálálja meg a Külügyminisztérium a dolgozók munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]