[{"available":true,"c_guid":"734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","shortLead":"Nagyjából ezer csapat végzi a teszteket. Az első körben érintett iskolák már megkapták az értesítést.","id":"20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=734f95c6-45ee-4a1f-8dc1-c2cbaf42e077&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa78142-f361-4510-9b20-9154822e83d6","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_pedagogus_teszteles_koronavirus","timestamp":"2020. november. 22. 20:08","title":"Hétfőtől kezdődik a pedagógusok országos tesztelése, de még mindig sok a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie kellene a jogállamisági kritériumok kérdésében.","shortLead":"Hat magyar EP-képviselő írt válaszcikket a Die Zeitnak, ahol megjelent egy publicisztika arról, hogy az EU-nak engednie...","id":"20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e51a9592-616e-4f4f-a254-0390019c6673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a4457f-06f6-4aa9-9597-f6f903cdef18","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_orban_jogallamisag_feltetelek","timestamp":"2020. november. 24. 11:24","title":"Magyar EP-képviselők: Az Európai Unió végét jelentheti, ha engednek Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa","c_author":"D.P.","category":"cegauto","description":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb szerepet kapnak az elektromosan is hajtott modellek.","shortLead":"Az Audi egynapos program keretében mutatta meg legnívósabb magyarországi kínálatát, amelyben érezhetően egyre nagyobb...","id":"20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8089fec-067d-43ff-9bf1-a822fce013aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32495750-a6bf-40b7-adfb-2c95544637fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_Nagyvadak_dietan_menetproban_az_konnektoros_Audi_Q7es_es_az_A8_L","timestamp":"2020. november. 24. 04:37","title":"Nagyvadak diétán: menetpróbán a konnektoros Audi Q7-es és az A8 L","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták ki.","shortLead":"Az Átlátszó nyár óta igyekezett megtudni, kinek és mennyit fizetettek a mobil járványkórházért. Az adatokat most adták...","id":"20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d384b5f7-5f97-4eda-8605-32f872e8be85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_kiskunhalas_jarvanykorhaz_meszaros_lorinc_zaev","timestamp":"2020. november. 23. 12:02","title":"Közel ötmilliárd forintba került a kiskunhalasi Covid-kórház, egy Mészáros-cég volt az egyik építő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták. Az incidensnek magyarországi érintettsége is van.","shortLead":"Egy már lekapcsolt hackerportálról szivárgott ki az a rengeteg adat, melyben feltört weboldalak információit tárolták...","id":"20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13433eae-5b02-453c-945e-95f640a69ef6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46b8d561-d490-41dc-b518-43ba6e6b492c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_hackertamadas_cit0day_felhasznaloi_adat_borkai_zsolt_hackerek_feltort_weboldal","timestamp":"2020. november. 23. 10:43","title":"13 milliárd felhasználói adat került ki a netre, magyaroké is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem ez az egyetlen érv, ami a nyugdíjcélú megtakarítások mellett szól. Aki ilyen jellegű befektetést választott, gyakran 10 százalék feletti hozamot is el tudott érni, a nem mindennapi teljesítményeknek köszönhetően. A Bankmonitor megnézte, hogy az egyes biztosítók közül ki milyen eredményre volt képes az elmúlt időszakban.","shortLead":"Tízezrek keresik most a nyugdíjmegtakarításokat az év végéig elérhető 20 százalékos adóvisszatérítés miatt. De nem...","id":"20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1792e228-5610-44a9-b718-32dc750fde49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a488176-a4fa-44fc-b748-172e3a396954","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Nagyot_lehetett_szakitani_a_nyugdijmegtakaritasokkal","timestamp":"2020. november. 23. 10:28","title":"Ezekre a kérdésekre nem árt tudni a választ, ha a nyugdíjas éveire akar félretenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel a magyar kormányt támadhatja. Most épp George Clooneyt. ","shortLead":"A Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője szerint Soros György minden olyan lehetőséget felhasznál, amellyel...","id":"20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397762e5-4792-4742-9778-18c2331108a2","keywords":null,"link":"/kultura/20201123_George_Clooney_interju_Soros_Gyorgy","timestamp":"2020. november. 23. 11:01","title":"A kormány válasza George Clooney interjújára: Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki magát. Kapitány-Fövény Máté, függőségekkel foglalkozó pszichológus új sorozatában végigveszi, hol a határ az egészséges és ártalmas használat között, és mikor tekinthetjük e játékot a lehetőségek tárházának. A harmadik részben megnézzük, előnyei lehetnek a videójátéknak. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben a videójáték mint szórakozási forma az egyik legmeghatározóbb szabadidős programmá nőtte ki...","id":"20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70479983-54bb-4b2c-8281-c8cb12ca1fb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a64b6fa6-88fc-4c36-a9a1-37c3ca4f8dcd","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20201122_Biztosan_nem_gondolna_hogy_ennyi_mindenre_jo_a_videojatek","timestamp":"2020. november. 22. 20:15","title":"Biztosan nem gondolná, hogy ennyi mindenre jó a videójáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]