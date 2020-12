Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül Kínában gyártanak majd még, de azt csak a távol-keleti ország piaca számára.","shortLead":"A Mercedes kompakt autó kínálatának fontos darabja lesz a magyarországi EQB modell, amelyet Kecskeméten kívül egyedül...","id":"20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1d30518-df44-49b6-be08-79388455c1dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5c4424-0e32-411f-a34d-675486f5076d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201214_Ez_az_elektromos_Mercedes_keszul_majd_Kecskemeten","timestamp":"2020. december. 14. 12:40","title":"Ilyen lesz a kecskeméti elektromos Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7","c_author":"Kovács Gábor","category":"360","description":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét. Mindenesetre egy furcsa közbeszerzési eljárás végén a régi üzemeltető egyik fele lesz az új üzemeltető.","shortLead":"A BKK vagy maga sem gondolta végig, vagy hadititokként kezeli, hogyan képzeli el megújuló közbringarendszerét...","id":"202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c292696-8633-47c6-8ea2-7e89f9d8a5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc068ed-9f17-402f-af41-4eb4bc6faefc","keywords":null,"link":"/360/202050__kozbringa__nemetmagyar_koprodukcio__kozlekedes__nyeregben","timestamp":"2020. december. 14. 17:00","title":"Senki sem tudja, milyen lesz az új Bubi, de jó eséllyel olyan, mint a régi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szokatlan idők járnak mostanság.","shortLead":"Szokatlan idők járnak mostanság.","id":"20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c16d1239-cc3d-43f2-8901-a27ca17dd2aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1cc4de-d0e8-411d-a42a-c28d6d7056b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201213_Ilyen_sem_gyakran_fordul_elo_egymas_autoit_reklamozza_a_Mercedes_es_a_BMW","timestamp":"2020. december. 13. 18:05","title":"Ilyen sem gyakran fordul elő, egymás autóit reklámozza a Mercedes és a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Legális iskolai hiányzás, Amerikában indul az oltókampány és hivatalos megerősítést nyert, hogy Joe Biden lesz az új elnök. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Legális iskolai hiányzás, Amerikában indul az oltókampány és hivatalos megerősítést nyert, hogy Joe Biden lesz az új...","id":"20201215_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165c92d7-f216-4ead-aef8-595dd15375a0","keywords":null,"link":"/360/20201215_Radar360","timestamp":"2020. december. 15. 08:00","title":"Radar360: Lebuktak Navalnij merénylői, Gyurcsány \"tök normálisan\" beszélt Szájerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","shortLead":"A Chicago és az All That Jazz színésznője 71 éves volt.","id":"20201215_Meghalt_Ann_Reinking","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41ff3fb0-6844-4aa8-bdd3-f20b0f7959ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6cb8b8b-2c16-4d83-afc9-85fe7cf84931","keywords":null,"link":"/kultura/20201215_Meghalt_Ann_Reinking","timestamp":"2020. december. 15. 08:28","title":"Meghalt Ann Reinking","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f348f5c3-6c7c-45b4-b5fc-baffeec4458b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az utóbbi években hangos drogos partihelyszínné vált egy olasz startup-milliomos milánói dómra néző medencés-tetőteraszos lakása, ahol a rendőrség szerint októberben megerőszakolt egy magatehetetlen nőt. A kokainfüggő Alberto Genovese úgy küldözgette körbe barátainak az ágyába került nők fotóit, mintha focikártyák lennének. ","shortLead":"Az utóbbi években hangos drogos partihelyszínné vált egy olasz startup-milliomos milánói dómra néző...","id":"20201213_nemi_eroszak_alberto_genovese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f348f5c3-6c7c-45b4-b5fc-baffeec4458b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27af9da6-93d2-4372-8e35-d99e9f309c54","keywords":null,"link":"/kkv/20201213_nemi_eroszak_alberto_genovese","timestamp":"2020. december. 13. 19:00","title":"Ünnepelt olasz milliomost vádolnak azzal, hogy bedrogozott és megerőszakolt több nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","shortLead":"Egy 17 éves fiúnál kés is volt. Összesen 16 emberrel szemben indult eljárás.","id":"20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96b0ea9e-3d40-4ce5-831e-9e215bb28b39","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Tomeges_verekedeshez_rendorok_jarvanyugyi_szabalyok","timestamp":"2020. december. 13. 19:34","title":"Verekedéshez vonultak ki a rendőrök, a járványügyi szabályok megsértése miatt is büntettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Portlandtól kétórányi útra van.","shortLead":"Portlandtól kétórányi útra van.","id":"20201215_Komplett_versenypalya_elado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7a03058-4327-47f8-9cf0-40fc13736997&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034dd11f-6452-4baf-9592-c0cacdc390cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20201215_Komplett_versenypalya_elado","timestamp":"2020. december. 15. 11:48","title":"2,5 milliárd forintért eladó egy csodás versenypálya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]