[{"available":true,"c_guid":"26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek miatt. Az izzasztó program most új köntösben, a modernebb PlayStation 5-ön lett játszható – csak legyen hozzá türelmünk.","shortLead":"A PlayStation 3-as korszak egyik hangsúlyos játéka volt a Demon's Souls – leginkább a rendkívül változatos ellenfelek...","id":"20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26803c16-f0a8-43ec-82fd-fe73e83bdfb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a418549e-b5e7-406b-82f4-81bddeec969b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210102_playstation_5_ps5_nyitocimek_demons_souls_2020_remake_teszt_kritika","timestamp":"2021. január. 02. 20:00","title":"Ebben a PS5-ös játékban embertelen megpróbáltatásban lesz része","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","shortLead":"A THM-plafon megy, a kötelező erős ügyfélhitelesítés az online vásárlásoknál jön. A hitelmoratórium marad.","id":"20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ec2efb1-fcaf-4309-9c12-ff119b8fa93d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49d2ba1b-cdf9-4c81-a495-c6038826e8f5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210102_Fontos_valtozasokat_hoz_az_uj_ev_a_bankolasban","timestamp":"2021. január. 02. 13:21","title":"Fontos változásokat hoz az új év a bankolásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259","c_author":"MTI/Reuters","category":"sport","description":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","shortLead":"Az argentin szakember a francia csapatnál német elődjét, Thomas Tuchelt követi.","id":"20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=556adf93-9975-4e88-8ffb-db2730d2a259&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4db4671-e509-4aeb-8d83-6769cd08361a","keywords":null,"link":"/sport/20210103_Pochettino_a_jatekosoknak_meg_kell_mutatniuk_hogy_megerdemlik_a_PSG_mezet","timestamp":"2021. január. 03. 13:02","title":"Pochettino: a játékosoknak meg kell mutatniuk, hogy megérdemlik a PSG mezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","shortLead":"Több honlapon pénzért kínálnak magyarországi webcam-képeket - tudósít az RTL.","id":"20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3257591d-4f46-4e89-88d1-3b0a320d1a0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bfd206-cdce-40b7-ad37-2593046a39ed","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Tobb_ezer_magyar_webkameran_at_kukkolhatnak_a_hackerek","timestamp":"2021. január. 03. 19:25","title":"Több ezer magyar webkamera képeit árulják a neten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","shortLead":"Még nem tudni, mikor kezdhetik meg Magyarországon a tömeges oltást.","id":"20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12f94d1d-4aef-4be7-bbff-dda60c030b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86ad6b4b-7add-4998-a24d-79161ccc956d","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Ujabb_103_ember_halt_meg_es_1307_uj_fertozottje_van_a_koronavirusjarvanynak_itthon","timestamp":"2021. január. 03. 09:33","title":"Újabb 103 ember halt meg és 1307 új fertőzöttje van a koronavírus-járványnak itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc4af37c-52e3-438c-b1fb-2f452881dc21","keywords":null,"link":"/itthon/20210103_Simaszkos_parokas_ATMtolvajt_fogtak_szabadnapos_rendorok_a_Kalvin_teren","timestamp":"2021. január. 03. 21:05","title":"Símaszkos, parókás ATM-tolvajt fogtak szabadnapos rendőrök a Kálvin téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott politikusok népesítik be a Harry Potter-könyvek írója, J. K. Rowling új gyerekkönyvének világát. Az Ickabog nem széplelkeknek való, de csupa jót akar.","shortLead":"Keserves szenvedés után éhen halt szülők összevert gyerekei és országukat tönkretevő, hazug, gyilkos, velejükik romlott...","id":"20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7df3e27d-0f83-404f-ac91-1c4f119e2b0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb957bd6-1d4d-42d6-8797-941698be639c","keywords":null,"link":"/kultura/20210103_jk_rowling_az_ickabog_kritika_gyerekkonyv_harry_potter","timestamp":"2021. január. 03. 20:00","title":"Kegyetlen politikai horror lett J. K. Rowling új gyerekkönyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például a férfiaktól még ma is elvárják, hogy fizessenek, a nőktől pedig, hogy ezt hagyják. Részlet a Mit tenne De Beauvoir? című könyvből.","shortLead":"Bár a randevúzás történelmi szemszögből új jelenség, megvannak a saját, nemiszerep-alapú „szabályai”. Például...","id":"20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29aa16f6-af6f-409f-832d-a15ba2ec580f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d9504cc-517b-444a-8c62-7b7b86869f61","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210102_Hagyjame_a_randipartnerem_fizetni_ha_ragaszkodik_hozza","timestamp":"2021. január. 02. 19:34","title":"Hagyjam-e a randipartnerem fizetni, ha ragaszkodik hozzá?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]