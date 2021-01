Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","shortLead":"A Navalnij-ügy borította az eddigi külpolitikai irányvonalat – írja a Der Spiegel. ","id":"20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8b7e89a-a1c1-4bdd-828a-2fd88e2d435c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3514b777-f98c-4f47-879b-3579ae7f4718","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_Ugy_tunik_Moszkva_nagyon_megharagudott_Berlinre","timestamp":"2021. január. 11. 15:15","title":"Úgy tűnik, Moszkva nagyon megharagudott Berlinre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett testületben.","shortLead":"Lapértesülés szerint Botka László polgármester kihívója, illetve Rovó László rektor is kiválasztott lehet a tervezett...","id":"20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edf3a077-3fbc-4c92-8227-0a03857ed688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889f65d3-3b45-4b8e-bdb7-cbd0528686c3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210111_A_Botka_ellen_indulo_nem_fideszes_vallalkozo_kerulhet_a_szegedi_egyetemi_alapitvany_kuratoriumaba","timestamp":"2021. január. 11. 18:15","title":"Novák Katalin is bekerülhet a Szegedi Egyetemet átvevő alapítvány kuratóriumába? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","shortLead":"Senki nem találta el ezt a hat számot. ","id":"20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba03ca3-7b88-46e2-b1da-7dc940d16c8b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210110_Nem_volt_telitalalatos_a_hatos_lotton","timestamp":"2021. január. 10. 17:52","title":"Nem volt telitalálatos a hatos lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 47 ezren teszteltethetik le magukat a szűrésen, 127 helyen várják őket.","shortLead":"Összesen 47 ezren teszteltethetik le magukat a szűrésen, 127 helyen várják őket.","id":"20210112_szocialis_dolgozok_teszteles_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe4097ac-3181-40d7-a3a5-63cce0375ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"988203ce-3e70-4e9a-9f04-b1561cc1f29d","keywords":null,"link":"/itthon/20210112_szocialis_dolgozok_teszteles_koronavirus","timestamp":"2021. január. 12. 11:35","title":"A hétvégén tesztelik a gyermekvédelemben és szociális alapszolgáltatásban dolgozókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","shortLead":"A Fidesz néppárti tagságának felfüggesztése nem csak külpolitikai kérdés – mondja Grigorij Meseznikov.","id":"20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b76c950b-adc5-429b-b089-6b434514cac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d2e78-f67e-422f-82e6-1e617a3e0c11","keywords":null,"link":"/itthon/20210111_orban_viktor_elemzo_grigorij_meseznikov","timestamp":"2021. január. 11. 11:35","title":"Szlovák elemző: \"Orbán Viktornak most például sokkal gyengébb pozíciója van\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új laptopjáról.","shortLead":"IdeaPad-szériás számítógép sosem volt még ilyen gyors, állítja a Lenovo a CES 2021 online szakkiállításon bemutatott új...","id":"20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07d21a15-3b6e-4ad3-98e6-4ecc14a50b87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cf54e70-4ffd-4010-9be2-fd5ad607c994","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_lenovo_ideapad_5_pro_laptop_specifikacio","timestamp":"2021. január. 12. 11:03","title":"Bivalyerős laptopot mutatott be a Lenovo, itt az IdeaPad 5 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","shortLead":"A Tetris-közösség most elhunyt legendája, Jonas Neubauer több rekordot is felállított.","id":"20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f398777c-9d7c-4b9c-96ad-3104e1eca859&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a678d407-1924-4fe1-be0f-b62504fbe5d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210111_tetris_jonas_neubauer_vilagbajnok","timestamp":"2021. január. 11. 10:33","title":"39 éves korában elhunyt a Tetris hétszeres világbajnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","shortLead":"A múlt heti washingtoni zavargásokat részben ezen az alkalmazáson keresztül szervezték meg a demonstrálók.","id":"20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1882d16-79f3-4b12-98a8-b8dfa6fa0cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0cf340-636c-4de9-8c37-81702a44f2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20210112_parler_alkalmazas_lopas_hackerek","timestamp":"2021. január. 12. 16:50","title":"Hackerek loptak el 70 terabájtnyi adatot a Parler szervereiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]