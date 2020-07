Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetekben senki nem sérült meg.","shortLead":"A balesetekben senki nem sérült meg.","id":"20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59b3eab1-a69d-439a-b3a0-477242a8140a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200630_m1_es_autopalya_torlodas_baleset","timestamp":"2020. június. 30. 09:58","title":"Három balesetben nyolc autó ütközött az M1-esen, torlódásra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","shortLead":"Kánikula lesz, de több megyében zivatarokra és felhőszakadásra is számítani kell.","id":"20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1035ee4c-2282-43b9-9951-26b251a0bce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8060af17-40db-4707-9df5-25d79e2def2d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Figyelmeztetes_extrem_eros_UVsugarzas","timestamp":"2020. június. 30. 18:29","title":"Legyen óvatos, extrém erős lesz az UV-sugárzás szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat, ugyanakkor szerinte kiválóak. A történelemtanárok azt hangsúlyozzák, hogy ők szakmai érveket fogalmaztak meg, és egy tapasztalt tankönyvszerző, vagy tanár igenis tud véleményt formálni egy kiadványról. ","shortLead":"Az államtitkár szerint nem lehet véleményt mondani az új tankönyvekről, hiszen még nem is próbálták ki azokat...","id":"20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e094ebd8-50a9-4f76-83a4-58934fa2d2c2","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Leiskolaztak_a_tortenelemtanarok_Retvari_Bencet","timestamp":"2020. június. 30. 08:48","title":"Leiskolázták a történelemtanárok Rétvári Bencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak, amely reményeik szerint is valamennyire segíthet a hazai kisüzemi sörágazatnak. A nagy kérdés azonban az: valójában kinek akar segíteni az állam? Az újítóknak vagy a kormányközeli sörfőzdéknek?","shortLead":"Bár kicsit megkésettnek tartják a törvénymódosítást, de az ágazati szereplők örülnek annak a törvényhozási javaslatnak...","id":"20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b29f3-6b00-4e60-8e97-dfebe481ba56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31755b24-c6da-4a97-93ef-cccb2d32948e","keywords":null,"link":"/kkv/20200630_kisuzemi_sor_kosa_lajos_csiki_sor","timestamp":"2020. június. 30. 06:30","title":"Jó szándékúnak látszik, mégis a haveroknak kedvez Kósa sörpiaci akciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kora reggel még a keleti határnál lehetnek zivatarok, napközben már sehol.","shortLead":"Kora reggel még a keleti határnál lehetnek zivatarok, napközben már sehol.","id":"20200630_vihar_idojaras_zivatar_omsz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9c2993a-4ff7-4262-abce-44f5180b6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b56697-996b-4342-a127-64d44865a1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200630_vihar_idojaras_zivatar_omsz","timestamp":"2020. június. 30. 05:19","title":"Keleten esősen indul a reggel, utána két napra elfelejthetjük a viharokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","shortLead":"Jelenleg 200 millió olyan nő és lány él a világon, akiken nemiszerv-csonkítást végeztek el.","id":"20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a19130c9-f3e7-4ba5-9519-d41ed6d69dd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de3bdd31-d7ac-49e0-9be0-e3b80702c574","keywords":null,"link":"/elet/20200701_ENSZ_hazassag_kiskoru_lany","timestamp":"2020. július. 01. 11:49","title":"ENSZ: Minden ötödik házasságban kiskorú lányt adnak férjhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","shortLead":"A Mészáros Lőrinc pénzét használó médiacég indíthatja el a Pesti TV-t.","id":"20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=26a26fd0-2fe3-437a-a2c1-ef204fe106cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb2e1d3-c7ce-4287-b10e-1036180bbacb","keywords":null,"link":"/kkv/20200629_Vaszily_Miklos_uj_cege_a_Pesti_Sracok_tevejebe_fektet","timestamp":"2020. június. 29. 17:52","title":"Vaszily új cége a Pesti Srácok tévéjébe fektethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 – köztük veszélyeztetettek – vadászatát is engedélyezi.","shortLead":"Míg Hollandiában csupán két madárfajra lehet vadászni és az uniós átlag is csak harminc, addig a francia törvények 64 –...","id":"20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72118a39-de97-4afd-ad03-0da6bfc5eb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756dfd0c-d7e3-4beb-98eb-04f23f81f2e9","keywords":null,"link":"/zhvg/20200630_Franciaorszag_sorozatosan_nem_lep_az_illegalis_madarvadaszat_ellen","timestamp":"2020. június. 30. 13:55","title":"Hiába a tiltakozás, Franciaországban továbbra is lehet ragasztóval madarat fogni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]