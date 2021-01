Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az olajcég és az állami MFB Invest tőkealapja az egzotikus termékek feldolgozására alapított vállalkozást. 2021. január. 12. 12:00 A kávé és a tea az új arany a Molnál Olaszországban 2021. január. 13. 21:56 Több száz maffiózót állítanak bíróság elé Az eljáráshoz külön bunkert építettek. 900 tanút is meghallgatnak. István 2021. január. 14. 09:04 Uniós támogatásból erdősít Tiborcz A miniszterelnök veje vissza nem térítendő támogatáshoz jutott. meg. 2021. január. 12. 10:53 Mit gondolhattak a nőkről, akik ezt a kínai reklámot kitalálták? Egy kínai cég annyira el akarta adni a sminklemosó kendőjét, hogy közben épp a célcsoportját sértette találtak. 2021. január. 12. 15:03 Több mint 240 dinoszaurusz-lábnyomot fedeztek fel Kelet-Kínában Nagyjából 80 millió évesek lehetnek azok a nyomok, amelyeket a Kínai Földtudományi Egyetem szakemberei válaszcsapás éve lesz" – üzente a fitneszguru. 2021. január. 14. 07:36 Schobert Norbert magánnyomozókat fogadott, hogy leszámoljon a családját ócsárló követőkkel "2021 a rettentő megtorlás és megtízszereződhet a fertőzések száma, ha nem sikerül meggátolni az új variáns terjedését. 2021. január. 12. 20:17 Németországban is megjelent a koronavírus dél-afrikai Angela Merkel szerint húsvétig mutációja Az oltásról azt mondta: nem érti, egyesek miért tartják veszélyesnek. 2021. január. 13. 18:11 Ferenc pápa is megkapta a Covid-oltást A 84 éves Ferenc pápa az átlagosnál nagyobb veszélyben van a koronavírus miatt, mert a tüdejének egy darabját még fiatalabb korában el kellett távolítani.