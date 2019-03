Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal többen haltak meg és kevesebben születtek idén januárban, mint 2018 első hónapjában.","shortLead":"Sokkal többen haltak meg és kevesebben születtek idén januárban, mint 2018 első hónapjában.","id":"20190326_Nagyot_esett_a_szuletesek_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d84bfe1-738f-4c97-8aa3-c152a7bf9dae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"353aa4f2-bbe8-4f0a-ab95-864700d28f00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190326_Nagyot_esett_a_szuletesek_szama","timestamp":"2019. március. 26. 09:22","title":"Nagyot esett a születések száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát a Golán-fennsík felett. Az ENSZ szerint nem változott a terület jogállása.","shortLead":"Aláírta azt a nyilatkozatot az amerikai elnök, amellyel az Egyesült Államok hivatalosan elismeri Izrael fennhatóságát...","id":"20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20bea2dc-d09b-470b-9bce-23a33d4ad858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4eb765bf-e69f-4319-bc14-abe72b113516","keywords":null,"link":"/vilag/20190325_donald_trump_benjamin_netanjahu_usa_izrael_golan_fennsik_fennhatosag_hamasz","timestamp":"2019. március. 25. 19:17","title":"Trump beváltotta az Izraelnek tett ígéretét, és ezzel sokakat felháborított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e368df7-3eb0-4f17-89ab-863fb354bd81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lépcsőshátú kompakt újdonsággal kevesebb mint 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as sprintet.","shortLead":"A lépcsőshátú kompakt újdonsággal kevesebb mint 5 másodperc alatt le lehet tudni a 0-100-as sprintet.","id":"20190327_hivatalos_itt_a_306_loeros_mercedesamg_a35_szedan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e368df7-3eb0-4f17-89ab-863fb354bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a16bf0-2cd4-4d21-8dc6-776655f86eee","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_hivatalos_itt_a_306_loeros_mercedesamg_a35_szedan","timestamp":"2019. március. 27. 08:21","title":"Hivatalos: itt a 306 lóerős Mercedes-AMG A35 szedán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten meghaltak, amikor a gázpalack felrobbant.\r

","shortLead":"A vádlott és áldozata sokat vitatkoztak, végül előbbi egy pólóval rágyújtotta a házat a háromgyerekes apára, ketten...","id":"20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=079be059-9151-44f3-853b-e5642ac4f81c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce8b8aab-9ebc-458b-9bcc-44d9394efd8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190327_Ragyujtotta_a_hazat_a_csaladra_keten_meghaltak__eletfogyiglant_kapott_elso_fokon","timestamp":"2019. március. 27. 12:27","title":"Rágyújtotta a házat a családra, ketten meghaltak – életfogyiglant kapott első fokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656","c_author":"Németh András","category":"cegauto","description":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka szakemberei által kifejlesztett elektromos padlóvázakat pedig a jövőben a konszern más márkáinál is használhatják majd – jelentették be kedden a SEAT martorelli gyárában rendezett éves sajtótájékoztatón. A cég történetének legjobb üzleti eredményeit érte el tavaly. ","shortLead":"Két elektromos, és négy plug-in hibridet dob piacra 2021 elejéig a Volkswagen csoporthoz tartozó SEAT. A spanyol márka...","id":"20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ff5b82e-af64-4401-93e7-8bfcb0c52656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a943623-d689-4b1c-ac27-79b0f55e04ca","keywords":null,"link":"/cegauto/20190327_Uj_utakon_a_SEAT__jonnek_az_elektromos_autok_es_a_hibridek","timestamp":"2019. március. 27. 12:18","title":"Új utakon a SEAT – jönnek az elektromos autók és a hibridek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan Budapest többi részén drágul a lakásbérlés.","shortLead":"Három kerületben van a lakáshotelek kétharmada, ezeknek az albérletárai elszálltak még ahhoz képest is, ahogyan...","id":"20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce05714-50f9-4788-b5ac-d245e1b08d7d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190326_Igy_lottek_ki_az_alberletarak_az_Airbnb_miatt","timestamp":"2019. március. 26. 08:25","title":"Így lőttek ki az albérletárak az Airbnb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","shortLead":"Nem szennyezés áll a háttérben, ez egy teljesen természetes folyamat. ","id":"20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5429f5f5-4103-4d5d-a0c6-a8f5619991c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19dbeab1-5c8d-4143-9484-cdf7a803bb6a","keywords":null,"link":"/elet/20190326_Fotok_Rozsaszinu_lett_egy_to_Ausztraliaban","timestamp":"2019. március. 26. 14:31","title":"Fotók: Rózsaszínű lett egy tó Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b1abcfb-e07e-4a20-94af-3a927d04cca4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ugyanaznap a múlt héten több autós is úgy gondolta, hogy az Ócsai út környéke ideális terep, hogy közterületen szabaduljon meg összegyűjtött szemetétől.","shortLead":"Ugyanaznap a múlt héten több autós is úgy gondolta, hogy az Ócsai út környéke ideális terep, hogy közterületen...","id":"20190325_illegalis_hulladek_lerakas_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b1abcfb-e07e-4a20-94af-3a927d04cca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccede292-e23c-4651-8e1e-393b69a2cb7d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190325_illegalis_hulladek_lerakas_autos","timestamp":"2019. március. 25. 17:15","title":"Itt van két autós, aki nagyban pakolja le a szemetét az Ócsai útnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]