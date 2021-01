Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed86e6cf-4086-4229-8ed9-b5894efa6cb4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Károsabb lehet a trófeavadászat meggondolatlan, teljes betiltása az állatok populációjára, mint ha szabályozott körülmények között, de engednék a vadászatot – állítják tudósok.","shortLead":"Károsabb lehet a trófeavadászat meggondolatlan, teljes betiltása az állatok populációjára, mint ha szabályozott...","id":"20210118_Keresztbe_tehetnek_a_hiressegek_a_termeszetvedok_erofesziteseinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed86e6cf-4086-4229-8ed9-b5894efa6cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b24f5fa0-c671-4e49-a920-b30e6b98b0d3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210118_Keresztbe_tehetnek_a_hiressegek_a_termeszetvedok_erofesziteseinek","timestamp":"2021. január. 18. 16:44","title":"Keresztbe tehetnek a hírességek a természetvédők erőfeszítéseinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek a Csang'o-5 űrszondával, továbbra is külföldi tudósok közreműködésével fogják vizsgálni a kőzeteket.","shortLead":"A Kínai Nemzeti Űrügynökség (CNSA) közlése szerint bár kevesebb holdmintát sikerült begyűjteni, mint amennyit terveztek...","id":"20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=175eae3d-20b7-4524-b117-5f33432f9edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc01d4ea-395e-4057-95ff-e0212e78e876","keywords":null,"link":"/tudomany/20210118_csango_5_urszonda_holdminta_kina","timestamp":"2021. január. 18. 18:03","title":"A tervezettnél kevesebb holdmintát gyűjtött a Csang'o-5 kínai űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136eca53-948a-47ca-9bad-b8a98fee6a0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ötvenhét éves volt, szívinfarktus végzett vele. 