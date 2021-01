Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","shortLead":"Az eredeti, 1940-ben megjelent képregény 10 centbe (30 forintba) került.","id":"20210115_batman_kepregeny_aukcio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8f65e99-6ae3-455a-b664-bd3cc2a990f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd79abb-585e-45c1-bf34-8015901f76be","keywords":null,"link":"/kultura/20210115_batman_kepregeny_aukcio","timestamp":"2021. január. 15. 21:08","title":"656 millió forintnak megfelelő dollárt fizetett valaki egy régi Batman-képregényért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint, amelyet a European Heart Journal szakfolyóiratban publikáltak szerdán.","shortLead":"Már napi egy kis pohár alkohol fogyasztása is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát egy német tanulmány szerint...","id":"20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27f760b6-aced-4673-9baf-af91ea5ea4d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ba55ecc-d75d-4732-b383-21e672e89c39","keywords":null,"link":"/tudomany/20210116_alkohol_noveli_a_pitvarfibrillacio_kockazatat","timestamp":"2021. január. 16. 12:03","title":"Napi egy pohár alkohol is növeli a pitvarfibrilláció kockázatát, de előnye is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette be vasárnap Matt Hancock brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"A 80 éven felülieknek több mint a fele már megkapta a koronavírus elleni oltást az Egyesült Királyságban - jelentette...","id":"20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa15a9a4-b689-4128-974c-0e48941b19b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f924b7-1b77-4ff5-b7e8-76632d248385","keywords":null,"link":"/vilag/20210117_Tulteljesitik_oltasi_tervuket_a_britek","timestamp":"2021. január. 17. 17:27","title":"Túlteljesítik oltási tervüket a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert. A török kormány viszont nem kedveli.","shortLead":"A honlap 2007-ben a világ 10 leglátogatottabb weboldalának egyike lett, emellett számos más elismerést is nyert...","id":"20210115_wikipedia_enciklopedia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de43afe3-1039-4cd9-bb15-4236ed731f82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a61a76-64ac-4b3a-910e-6e554ef65120","keywords":null,"link":"/tudomany/20210115_wikipedia_enciklopedia","timestamp":"2021. január. 15. 20:50","title":"20 éves lett a Wikipédia, amit ma is önkéntesek szerkesztenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Emmi szerint aki jogosulatlanul vesz fel oltást, azt szankcionálni fogják.","shortLead":"Az Emmi szerint aki jogosulatlanul vesz fel oltást, azt szankcionálni fogják.","id":"20210115_rtl_hirado_koronavirus_vakcina_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb5fbd85-3d1b-4008-b891-dd6c06e4c216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ddb1e2e-e604-4b1d-ab9a-f0798eb9780d","keywords":null,"link":"/itthon/20210115_rtl_hirado_koronavirus_vakcina_oltas","timestamp":"2021. január. 15. 22:12","title":"Olyanok is kaphattak koronavírus elleni oltást, akik még nem jogosultak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","shortLead":"Ilyen az, amikor a tágas luxus utastér és a praktikusan pakolható nagy csomagtér kéz a kézben jár egymással.","id":"20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0fd2189-7192-484d-85f8-a2f5dfb5c2dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df827c8-c597-44ed-84c5-20f5f5bc5b1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210116_kombi_mercedes_sosztaly_Igen_39_eve_keszult_ilyen","timestamp":"2021. január. 16. 06:41","title":"Kombi Mercedes S-osztály? Igen, 39 éve készült ilyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével visszatért a szárazföldre.","shortLead":"Rakonczay Gábor feladta próbálkozását, hogy SUP-pal átevezze az Atlanti-óceánt, és mentőhelikopter segítségével...","id":"20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39895f94-d499-4eab-b0ec-0a6516ca4355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917494e6-f01a-4881-be91-be91b0602517","keywords":null,"link":"/elet/20210116_Rakonczay_feladni_kenyszerult_oceanatkelesi_kiserletet","timestamp":"2021. január. 16. 21:47","title":"Rakonczay feladni kényszerült óceánátkelési kísérletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be a szigetországba.","shortLead":"A szigorítás célja, hogy a világban esetleg létező, de még nem azonosított vírusmutációk ne juthassanak be...","id":"20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a36eee2-bcae-48d9-9384-455fed835890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d62bf28-cb29-4e23-8de8-6b08484ba140","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210115_egyesult_kiralysag_karanten_utazas","timestamp":"2021. január. 15. 19:12","title":"Ideiglenesen megszünteti a karanténmentes beutazást az Egyesült Királyság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]