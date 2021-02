Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","shortLead":"A helyi Fidesz egykori vezetője 60 éves volt.","id":"20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8be874c-59c0-4df1-a901-d0ee2646e3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59c7484-a679-473b-b7d3-5794225bf818","keywords":null,"link":"/itthon/20210204_totkomlos_takacs_ferenc_boller_orban_viktor","timestamp":"2021. február. 04. 06:50","title":"Elhunyt Tótkomlós korábbi alpolgármestere, akit Orbán Viktor böllérjeként is ismertek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas volt a nyomás, most még az oltások beadása is rájuk hárul.","shortLead":"Lesz olyan kórház, ahol 85 oltópontot fognak működtetni – mondta a HVG egyik forrása. A kórházakon eddig is hatalmas...","id":"20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f8e502e-27e9-4d16-9530-857c2117d8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b83b027-2187-4dcb-8ecd-c180f7699b4a","keywords":null,"link":"/360/20210204_A_kormany_terve_a_korazakra_terheli_arany_felett_az_oltoprogramot","timestamp":"2021. február. 04. 13:00","title":"A kormány terve: arány felett a kórházakra terhelni az oltóprogramot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344","c_author":"Lengyel Miklós - Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár egyszer már bizonyított, igaz, akkor nem kellett megküzdenie hazája pártvezetőivel.","shortLead":"Nagy reményeket fűz a piac és Brüsszel az olasz kormányalakítással megbízott Mario Draghi személyéhez. A jegybankár...","id":"20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e55fc99-4c2c-4f1e-a9e3-2cbc418d2344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b89fb2b0-2f96-40f9-bef9-f9436ce40e34","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210204_Az_euro_megmentoje_kivezetie_Italiat_a_valsagbol","timestamp":"2021. február. 04. 17:01","title":"Az eurót megmentette, képes lesz-e Olaszországban is csodát tenni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","shortLead":"Körülbelül két évig lehet hordani a különleges lábbelit. ","id":"20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=703bc19c-aa0d-4b55-a0f8-cde2e35e7ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa7d3be-e214-45fb-b025-139f84a7852f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210205_3D_nyomtatas_kutyaszor_komposztalas_gomba_lebomlo_sportcipo_fenntarthatosag","timestamp":"2021. február. 05. 10:50","title":"Kutyaszőrből, 3D nyomtatással készít komposztálható sportcipőket egy dizájner","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","shortLead":"A jövőben a légzésszámunkat és a pulzusunkat is monitorozhatjuk az alkalmazás, valamint egy telefon segítségével.","id":"20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f7582ab-cae6-4ef5-8cc4-5d92fb410a24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10720d4-1f3e-468a-b266-f70f2ad4e0d0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210204_google_fitnesz_alkalmazas_pulzus_legzesszam","timestamp":"2021. február. 04. 18:03","title":"Új egészségügyi funkciókat kap a Google Fitnesz, de nem használhatja mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0072b1c-9626-4145-9e16-382214d4b614","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Robinhood múlt csütörtökön függesztette fel a kereskedést a GameStopra és más papírokra. ","shortLead":"A Robinhood múlt csütörtökön függesztette fel a kereskedést a GameStopra és más papírokra. ","id":"20210205_robinhood_gamestop_korlatozas_feloldasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0072b1c-9626-4145-9e16-382214d4b614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf1cb09c-9eb4-4fcb-8dba-cd346b1b75cc","keywords":null,"link":"/kkv/20210205_robinhood_gamestop_korlatozas_feloldasa","timestamp":"2021. február. 05. 06:12","title":"Újra kereskedhetnek GameStop-részvényekkel kedvenc alkalmazásukon a Reddit brókerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","shortLead":"Az üzem udvarában három, levágásra szánt szarvasmarha feküdt elhulláshoz közeli állapotban.

","id":"20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b17f440-28dc-45e6-a113-1af90ebbeffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79efe1ab-f44c-40fe-b600-47a849ebf915","keywords":null,"link":"/kkv/20210204_nebih_vagohid_felfuggesztes","timestamp":"2021. február. 04. 09:50","title":"Döbbenetes állapotokat talált a Nébih egy Fejér megyei vágóhídon, bezáratta (videóval)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást szereztek.","shortLead":"Mattias Buelens kiberbiztonsági szakértő olyan hibát talált a Chrome böngészőben, amiről már a hackerek is tudomást...","id":"20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded884b1-587a-49f7-af81-d27d87a8f429","keywords":null,"link":"/tudomany/20210205_google_chrome_bongeszo_veszfrissites_sebezhetoseg","timestamp":"2021. február. 05. 08:33","title":"Vészfrissítést kapott a Google Chrome, azonnal telepítse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]