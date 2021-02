Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2021. február. 08. 12:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","shortLead":"Nagyon sok körzetben nincs háziorvos, a párt szerint ez jelenti a megoldást.","id":"20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a8559d-4fdd-42b6-9132-b5c6b05d4480&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"235690e1-98fc-496c-a51d-57e075f989ff","keywords":null,"link":"/itthon/20210207_Mobil_oltoegysegeket_akar_a_DK","timestamp":"2021. február. 07. 12:46","title":"Mobil oltóegységeket akar a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","shortLead":"A floridai csapat lemosta a címvédő Kansas City Chiefst az NFL nagydöntőjében.","id":"20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5efa4a07-f233-4335-b262-83f94e2fce46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5f7bfe-3360-4e17-935a-3c56571f799b","keywords":null,"link":"/sport/20210208_A_Tampa_Bay_Buccaneers_nyerte_a_Super_Bowlt","timestamp":"2021. február. 08. 07:29","title":"A Tampa Bay nyerte a Super Bowlt, Tom Brady hetedszer bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5207d36-0af0-41fc-9c65-9bb215b1ab8b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Buddhista szerzetesek és kórházi dolgozók is csatlakoztak a demonstrálókhoz Rangunban.

