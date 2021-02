Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","shortLead":"Ott lesz az ország legszélesebb vetítővászna.","id":"20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2091607a-0815-4431-988a-5dacb3ef97f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52745840-dfb5-4c21-aca0-0d043db3ba9e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210208_Mozi_lesz_a_KOKI_bevasarlokozpontban","timestamp":"2021. február. 08. 11:38","title":"Mozi lesz a KÖKI bevásárlóközpontban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb váltani a Microsoft Teamsre.","shortLead":"Ketyeg az óra – figyelmezteti a Skype for Business felhasználóit a Microsoft egy blogbejegyzésben: ideje lenne mielőbb...","id":"20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e763a993-6af8-4c1d-ba76-53fc32e20f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94f754ce-e96e-48a8-95d9-54b46a3386e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_microsoft_skype_for_business_megszunik_julius_31_teams","timestamp":"2021. február. 08. 12:03","title":"Megszűnik a céges Skype","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","shortLead":"Összesen 103,7 millió néző volt kíváncsi a Magyar Nagydíjra.","id":"20210209_mogyorod_futam_f1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a9e3d9-31e7-4785-bd6c-14b4bf73d330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8a76a05-01a0-41a1-8331-f1f431da241c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210209_mogyorod_futam_f1","timestamp":"2021. február. 09. 07:21","title":"A mogyoródi futam volt 2020 legnézettebb F1-versenye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja meg felmérésében a GKI.","shortLead":"Látható, hogy a járvány második hullámában több vállalkozás igyekezett a dolgozóit megtartva tovább működni – állapítja...","id":"20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d56dc06-68ff-4ae0-82f1-16e82cc1330c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab03f9d2-e2a1-450a-9264-6d76ec23245a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210208_reszmunkaidos_munkavallalo_dolgozo_felmeres_gki","timestamp":"2021. február. 08. 13:55","title":"Jelentősen nőtt az év végére a részmunkaidősök aránya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72","c_author":"Jungheinrich","category":"brandchannel","description":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic Kft. A társaság 1996 novemberében családi vállalkozásként alakult meg, majd az elmúlt közel 25 évben megvalósított beruházásainak és kapacitásfejlesztéseinek eredményeképp stabil piaci szereplővé vált. A vállalat többek között a raktár és a gyártás automatizációjának is köszönheti, hogy az elmúlt években megsokszorozta a feldolgozó- és gyártókapacitását. Annak jártunk utána, hogyan segítette ezt a folyamatot az emberek és a gépek együttműködése.","shortLead":"Szeged és Szabadka között, Mórahalmon található a műanyagipari csomagoló eszközök gyártásával foglalkozó Hok-Plastic...","id":"20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e8b3221c-160a-4a06-8764-29370e4b3a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d49b5f8-a6d7-428a-ade4-482d7e8fb720","keywords":null,"link":"/brandchannel/20200706_jungheinrich_gepek_emberek_automatizacio_logisztika_raktar","timestamp":"2021. február. 08. 12:30","title":"Csodák tudnak történni, ha ember és gép együtt dolgozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","shortLead":"Zalán Vince filmkritikus harmincöt máig helytálló írását gyűjtötte össze az elmúlt fél évszázadból.","id":"202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5addcc56-109f-4fb1-a986-51bb2b693c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165be4dc-90e8-42b8-9ef9-78787f68e48a","keywords":null,"link":"/360/202105_konyv__filmkronikas_zalan_vince_kalandozasok","timestamp":"2021. február. 08. 14:00","title":"Időtlen kalandozás a mozgókép hazai és nemzetközi világában - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél évvel ezelőtt indult útnak a vörös bolygóhoz.","shortLead":"Ha minden a tervek szerint halad, február 10-én állhat majd pályára a Mars körül az a kínai űrszonda, amely bő fél...","id":"20210208_kinai_marszonda_fenykep_tienven_1","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4115e15d-6af5-44e6-ba8b-9685a6d7bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_kinai_marszonda_fenykep_tienven_1","timestamp":"2021. február. 08. 16:03","title":"Már a Marsnál jár a kínaiak szondája, fényképet küldött a bolygóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus információáramlás – lassan egy év telt el a koronavírus-járvány magyarországi megjelenése óta, de a kormány azóta is képtelen volt érdemben változtatni a kezdetektől uralkodó kommunikációs zűrzavaron. Legutóbb már az Emberi Erőforrások Minisztériumának kellett cáfolnia a kormányfő kijelentését. Pedig egy veszélyhelyzetben éppen a pontos és őszinte tájékoztatás lenne egy kormány egyik legfontosabb feladata. ","shortLead":"Újságírók nélküli, megválogatott kérdésekből álló sajtótájékoztatók, ellentmondó nyilatkozatok, kaotikus...","id":"20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3928f1e8-454b-462f-ac24-f9ea9b0f75e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca93b96b-7b22-442f-ac0b-2055a6510f8d","keywords":null,"link":"/itthon/20210209_Jarvanyhelyzet_kormanyzati_kommunikacio","timestamp":"2021. február. 09. 11:00","title":"Járványhelyzetben egy ország vezetésének hitelesen kell tájékoztatnia, a magyar kormánynak ez nem sikerül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]