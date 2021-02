Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","shortLead":"A képzeletbeli dobogóra egy amerikai, egy kínai és egy francia modell gurulhat fel.","id":"20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9199671e-feb2-4701-9004-a22bdb0b81d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f4cb57-eba7-40ff-9860-8e78779d526c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210211_toplista_ezek_most_a_vilag_legnepszerubb_villanyautoi","timestamp":"2021. február. 11. 06:41","title":"Toplista: ezek most a világ legnépszerűbb villanyautói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912","c_author":"HVG","category":"360","description":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","shortLead":"Mráz Ágoston Sámuel nemrég amerikai kormányzati beavatkozást vizionált a jövő évi magyar választásokon.","id":"202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b49df4d-129d-4605-ad72-5b355d26c912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627fe44f-ca5e-41fc-b5b7-1f79fb561957","keywords":null,"link":"/360/202106_magyarazni_a_kormany_agytrosztje","timestamp":"2021. február. 12. 12:00","title":"Már vagyonkezelője is van a kormányzati milliárdokat kapó közvélemény-kutatónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. A minap is le kellett zárni egy tantermet.","shortLead":"A folyosón is áll a víz, csapadékos időben gyakran ez történik. ","id":"20210211_veszprem_iskola_beazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85bf7f4b-5a0e-481f-9d83-e7435db2a7c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1b6033a-47f2-4e1a-aa2b-0c5bba4521ec","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_veszprem_iskola_beazas","timestamp":"2021. február. 11. 19:22","title":"Víz folyik a konnektorokból egy veszprémi iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","shortLead":"Nem tart idén külön évértékelőt Orbán, helyette csak a parlament tavaszi ülésszakának hétfői nyitó ülésén mond beszédet.","id":"20210212_elmarad_orban_evertekeloje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ec6de93-3e56-4e84-9ec1-12c25342e437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b00c377-2622-4128-844e-19b31f248f86","keywords":null,"link":"/itthon/20210212_elmarad_orban_evertekeloje","timestamp":"2021. február. 12. 08:10","title":"Népszava: Orbán évértékelője elmarad a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","shortLead":"Az Európai Bizottság vizsgálatot kezdeményez az ellenzéki rádió ügyében.","id":"20210210_europai_bizottsag_klubradio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e418e5a-2930-499a-a6e2-4dfcedea7618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f481fc4f-aae2-4743-9820-0af3f9dc87ff","keywords":null,"link":"/kultura/20210210_europai_bizottsag_klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 17:59","title":"Brüsszel azt akarja, hogy engedjék működni a Klubrádiót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant vírusvariánstól.","shortLead":"Elcserélnék, eladnák az oxfordi vakcinát, mert az egyes tanulmányok szerint nem véd a Dél-Afrikában felbukkant...","id":"20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e85400c-911d-49c2-a3e7-051556d22667","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_AstraZeneca_Del_afrikai_Koztarsasag","timestamp":"2021. február. 10. 16:09","title":"Dél-Afrika megszabadulna 1,5 millió AstraZeneca-vakcinától, mert rajtuk nem segít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és karantén lenne a legfontosabb javaslatuk, így szerintük fokozatosan újranyithatnának a meghatározott fertőzöttségi adatok alá eső megyék.\r

\r

","shortLead":"Új alapokra helyezné a járványkezelést az Új Világ Néppárt. Az ingyenes tesztelés, a megnövelt kontaktkutatás és...","id":"20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7c4be1d8-9269-4b74-a167-6d1d7e7e90fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb3feb3-2c5a-4ade-9cb6-f076d5b29117","keywords":null,"link":"/itthon/20210211_koronavirus_lantos_gabriella_ujranyitas_uj_vilag_neppart","timestamp":"2021. február. 11. 18:20","title":"Zónákra osztaná az országot az újranyitáshoz Lantos Gabriella","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét Bahiának nevezték el a gondozók.","shortLead":"Az állatkert a látogatók segítségét kérte, hogy nevet adhassanak a nemrég született óriásvidrák egyikének. Testvérét...","id":"20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=67194ea4-a4b7-483e-a498-88aa8487688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e77e38-34b4-4342-9697-39b86b4fd989","keywords":null,"link":"/elet/20210210_Nagy_tobbseggel_valasztottak_meg_a_budapesti_oriasvidrakolyok_nevet","timestamp":"2021. február. 10. 13:43","title":"Nagy többséggel választották meg a budapesti óriásvidra-kölyök nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]