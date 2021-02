Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet a budapesti Damjanich utcában hoznak létre. Az eseményen Erzsébetvárosa polgármestere jelképesen átadta az új épület kulcsát az SZFE hallgatóinak, és közölte: a kormány elűzte őket a régi egyetemükről.","shortLead":"Sajtótájékoztatót tartott a Freeszfe Egyesület az SZFE szellemiségét tovább vinni hivatott alkotóműhelyről, amelyet...","id":"20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91aa8d1-2448-4944-ae3b-e1eead2b0905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64e8fa6a-6383-4f5c-bb79-f763fc3c44d8","keywords":null,"link":"/kultura/20210208_freeszfe_egyesulet_sajtotajekoztato_kozossegi_ter_erzsebetvaros","timestamp":"2021. február. 08. 15:00","title":"Freeszfe: Átvették az SZFE felmondott tanárai és hallgatói az egyesület új épületének kulcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d53898e-4082-4348-95e4-363af49a8dac","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új urai leginkább azzal bizonyítják a modellváltás szükségességét, hogy így lesz sok pénz és az eddigi romos infrastruktúra helyett csilivili épületekben, szép kollégiumban tanulhatnak a leendő színészek, rendezők, filmesek. Nem lényegtelen a tanulási környezet, de korántsem ez a fő szempontja a minőségi oktatásnak. Vélemény.","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem új urai leginkább azzal bizonyítják a modellváltás szükségességét, hogy így lesz...","id":"20210208_Bugyi_leng_az_SZFEben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d53898e-4082-4348-95e4-363af49a8dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57157cb-295c-4e83-9768-7468386b219a","keywords":null,"link":"/360/20210208_Bugyi_leng_az_SZFEben","timestamp":"2021. február. 08. 15:30","title":"Balla István: Bugyi leng az SZFE-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","shortLead":"Az RB Leipzig adta az első három helyezettet a szavazáson.","id":"20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=90b5732e-bb07-44dc-8a5d-23a615ce28d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d6119f-db3d-4f93-9d28-914242ae005e","keywords":null,"link":"/sport/20210208_szoboszlai_magyar_aranylabda","timestamp":"2021. február. 08. 20:42","title":"Szoboszlai nyerte a Magyar Aranylabdát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török oltóanyag a Magyarországon engedélyezett koronavírus elleni védőoltások mellett.

","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint a török kezdeményezés jó lehetőség, hogy megvizsgálják, alkalmazható-e a török...","id":"20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da5fdf10-526c-4938-8e9a-8f592519bce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2502fe-9b8c-4d58-994f-d3b39cb29bf9","keywords":null,"link":"/itthon/20210208_szijjarto_torokorszag_vakcina_teszt","timestamp":"2021. február. 08. 18:19","title":"Szijjártó: Törökország örülne, ha segítenénk tesztelni a vakcinájukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja a közösségi médiában – figyelmeztet az amerikai fogyasztóvédelem. A szakhatóság tömeges adatlopásoktól tart.","shortLead":"Bármennyire is örömteli a koronavírus elleni oltás felvétele, az azt igazoló dokumentumot senki ne posztolja...","id":"20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e2681ce-16a7-4740-939f-d7eafc40cc0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969565e1-191a-4a9d-b37d-dd0ee02e0510","keywords":null,"link":"/tudomany/20210208_vakcinaigazolas_koronavirus_oltas_kozossegi_media_megosztas","timestamp":"2021. február. 08. 08:03","title":"A magyaroknak is érdemes lesz megfogadniuk a szabályt, amelyre az első beoltottakat figyelmeztetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","shortLead":"Pénteken szabálytalanul előző kamionosokat vettek fel, a közeljövőben több hasonló akcióra is lehet számítani.","id":"20210207_dron_kamionosok_elozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64c890bb-4962-4e39-91dd-c488bced09f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c436eb09-5d9f-43b2-bba8-f652514c49ea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210207_dron_kamionosok_elozes","timestamp":"2021. február. 07. 20:36","title":"Már drónokat használnak a kamionosok büntetéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg: megérte-e átsétálni a pokolból a másik oldalra.","shortLead":"Minden felemelkedéstörténet ugyanazon az erkölcsi csúszdán lefelé száguldva ugyanazt a kérdést fogalmazza meg...","id":"202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b1889cf-9696-42f9-a795-d8ca1d59d798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d468a09-e27e-4337-a9f8-38a61baab638","keywords":null,"link":"/360/202105__a_feher_tigris__indiai_macbeth__csirkeol_es_ketrecharc__bunreszes","timestamp":"2021. február. 07. 10:00","title":"Könyörtelen mese lett az indiai Machbet a Netflixen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja, hogy külföldi titkosszolgálatok állnak az egész mögött.","shortLead":"A Rosszija 1 riportja többször is utal az ellenzéki aktivista Putyin palotáját leleplező filmjére, de azt is állítja...","id":"20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c556887-5cf8-47ef-8b1a-7881ace14408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e07a8fe1-6a93-4eb5-bc91-3561caadcac7","keywords":null,"link":"/vilag/20210208_navalnij_palota_rosszija1_propaganda","timestamp":"2021. február. 08. 18:45","title":"Az orosz köztévé szerint Navalnij Putyinhoz hasonló luxusban élt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]